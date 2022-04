Anitta e Tiago Leifert recebem Paulo Vieira como novo garoto-propaganda da Claro

A marca preparou uma campanha com os três contratados

Após o enorme sucesso com o quadro “Big Terapia”, no Big Brother Brasil 22, Paulo Vieira chamou a atenção de algumas marcas. Hoje, o humorista celebra mais uma conquista. Ele é o novo integrante do time da Claro, que já conta com Anitta e Tiago Leifert. A chegada dele foi marcada por uma nova campanha em que os três aparecem conversando por vídeo chamada.

“Paulo Vieira é a cara da Claro. Um cara super conectado e irreverente que vai ajudar a deixar a marca onde ela merece estar: sempre nos principais assuntos das pessoas”, disse Diego Ferrite, Diretor de Criação da Talent



Querendo sempre inovar e contar com um time de muita credibilidade e reconhecimento, a Claro fez essa nova contratação. O primeiro trabalho de Paulo como porta-voz da marca foi em uma campanha institucional com dois filmes, criada pela Talent Marcel. O propósito desse projeto é apresentar Vieira e reforçar os objetivos da marca, além de mostrar as recentes conquistas da empresa.

“Sempre tem gente nova chegando na Claro e, a real, é que as pessoas chegam cheias de perguntas. Mas ao invés de fazer um simples tutorial, por que não levar um papo descontraído com a galera? O Paulo é a figura ideal para isso”, afirma Rodrigo Lugato, Diretor de Criação da Talent



“Paulo, além de ter uma forte conexão com o momento atual do brasileiro, representa a novidade e o tom leve e divertido — características que a marca Claro também carrega. E ele chega para brilhar em um time que já é solar, com Anitta e Leifert juntos. Só mesmo a operadora que busca sempre trazer inovação aos seus clientes; que tem a internet móvel mais rápida do país, segundo o Speedtest; e que é pioneira no 5G no Brasil pode reunir um elenco tão completo”, afirma Ane Lopes, diretora de Marca e Comunicação da Claro.

A Claro busca oferecer ao cliente o que ele merece: o novo, o que é atual, com muita qualidade, e em uma operadora inovadora e premiada



A fase inicial da campanha foi iniciada nesta quinta-feira, 21. No primeiro filme, Tiago e Anitta já contam: “tem sempre gente nova chegando”, pois a marca sempre faz questão de entregar a melhor experiência aos clientes, segundo eles. Como exemplo das constantes e boas novidades, a dupla apresenta Paulo, que chega na velocidade do 5G da Claro.

Ane Lopes reforça que um dos objetivos da campanha é garantir que todo o Brasil possa conferir os últimos reconhecimentos recebidos pela marca



Já no segundo filme, o trio de contratados da Claro reforçam os diferenciais da empresa, como o fato da Claro ser a primeira a entregar o 5G no Brasil, assim como as ligações ilimitadas. A campanha será veiculada na TV Aberta, PayTV, aeroportos, OOH, digital e mídias proprietárias da Claro.