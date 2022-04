Anitta agradece Rodrigo Branco e Kley Tarcitano pelo sucesso do cenário ‘Disney’ no Coachella

Através do empresário do turismo e do produtor de celebridades, a cantora chegou até Joe Rhode, que criou um palco grandioso, como as áreas do parque temático que ele construiu

Anitta, primeira cantora brasileira a conquistar o Top Global do Spotify, agitou o palco do Coachella, maior festival de música pop do mundo, na sexta-feira (15), na Califórnia, Estados Unidos, ao lado de Snoop Dogg e outras celebridades.

Joe Rhode, arquiteto e designer norte-americano, famoso por ter desenvolvido áreas de parques da Disney, aceitou o convite de Anitta e montou um ambiente em que o público pode ser remetido diretamente para as favelas do Rio de Janeiro.

Esse encontro grandioso entre uma das maiores cantoras pops do momento e Joe foi possível através do empresário do ramo do turismo, Rodrigo Branco, e Kley Tarcitano, produtor e designer criativo que trabalha com celebridades.

“Esse rapaz (Rodrigo Branco) aqui me levou pra Disney com a minha mãe, que ama, e eu cheguei no Animal Kingdom (parque temático) e falei: ‘cara, eu quero a pessoa que construiu esse parque para fazer o meu palco do Coachella, porque eu quero que as pessoas pensem no meu show e se sintam em um brinquedo da favela do Brasil”, declarou Anitta nos stories que fez em seu perfil do Instagram agradecendo o amigo, que a apresentou também para Kley.

Através da ajuda de Branco e Tarcitano, influente entre personalidades nacionais e internacionais, a cantora chegou até Rhode, que apesar de não desenhar palcos há 40 anos, decidiu aceitar o pedido especial da artista, por acreditar ser um momento histórico para a música brasileira no festival e pela grandiosidade da artista.

O resultado desse trabalho foi um palco digno dos parques da Disney, que uniu projeções que imitavam uma favela a elementos locais no palco e à toda energia do corpo de baile da cantora, que animou a multidão e apareceu na segunda linha do cartaz oficial do festival, fato histórico e importante não só para Anitta, mas para a música brasileira.