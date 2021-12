José Victor Oliva não dispensa elogios a apresentação de Anitta no pré réveillon “Réveillon Nº1”

A cantora se apresentou em evento do empresário em Itacaré/BA

A cantora Anitta foi a atração principal do pré réveillon “Réveillon Nº1”, em Itacaré (BA), na noite desta terça-feira (28). E quem não poupou elogios a Girl From Rio foi o empresário e rei da noite José Victor Oliva, organizador do evento.

Em seu Instagram (@victoroliva), o empresário pontuou: “Anitta simplesmente arrebentou. Cada dia mais espetacular. Talento, ousadia e muito trabalho. Focada como ninguém”, elogiou. E a musa prontamente respondeu: “Amei”. Oliva ainda postou diversos stories da cantora em sua apresentação.

Lembrando que o evento está diretamente apoiando os castigados pelas chuvas na Bahia e está desenvolvendo o projeto “Ajude a Bahia”. Para mais informações no Instagram oficial do evento (@reveillon.n1).

E hoje, (29), Dennis DJ sobe ao palco do evento. Amanhã, (30), Ferrugem e Alok comandam a festa; e no dia 31, Vintage Culture e Banda Eva festejam a entrada de 2022.