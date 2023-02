Animale faz sua estreia no carnaval com Bianca Brandolini como musa

Modelo, referência em moda, estilo e mercado de luxo, chamou atenção no sambódromo com look exclusivo da marca

A noite deste domingo (19) foi marcada pela estreia da marca Animale no carnaval carioca. A grife recebeu a modelo e atriz Bianca Brandolini como musa, em um evento exclusivo na Sapucaí. Bianca Brandolini, referência em moda, estilo e mercado de luxo

Créditos: Bruno Ryfer A it-girl, referência em moda e mercado de luxo, chegou acompanhada pela CEO da marca, Isabel Del Priore, vestindo um look exclusivo, desenvolvido pela equipe de estilo da Animale, além de maquiagem assinada por Daniel Hernandez. Isabel Del Priori e Bianca Brandolin Roberto Jatahy, Isabel Del Priori e Bianca Brandolin