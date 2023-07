Animale e CBF lançam alfaiataria oficial para estreia no Mundial: Uma parceria histórica

Saiba como a moda brasileira apoia o esporte feminino e empodera as atletas

Em uma iniciativa inédita, a Animale e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) uniram forças para criar uma alfaiataria oficial em apoio às atletas da Seleção Brasileira de futebol feminino na estreia do Mundial, que ocorrerá na Austrália. Além das jogadoras, Silvia Braz, uma figura icônica do empoderamento feminino, foi a escolhida para vestir o look-símbolo das nossas meninas do futebol. Essa parceria vai muito além da moda e busca exaltar a história das mulheres em busca da equidade de gênero, trazendo visibilidade e reconhecimento que elas merecem.

Silvia Braz veste alfaiataria da Seleção Brasileira Feminina

Para Isabel Del Priore, CEO da Animale, a ação está alinhada com o principal território da marca, o empoderamento feminino. A empresa está engajada no ODS – Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, estabelecido pelo Pacto Global da ONU, que visa alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Ao estar ao lado das atletas da Seleção, a Animale enxerga a oportunidade de ampliar essa jornada por equidade através do poder da moda.

Silvia Braz veste traje oficial da Seleção Brasileira Feminina CBF (Credito: divulgação)

A parceria entre Animale e CBF também vai além das fronteiras do esporte e da moda. Acreditando no potencial da moda como uma ferramenta para gerar impactos sociais positivos, a Animale trouxe para essa iniciativa uma colaboração com o projeto social “Pretas em Campo”. Esse projeto, realizado pela organização não-governamental Empodera – Transformação Social pelo Esporte, tem como objetivo empoderar 120 meninas e jovens mulheres negras em situação de vulnerabilidade social através do futebol, na cidade do Rio de Janeiro.

Para Silvia Braz, a escolhida para usar o uniforme especial das jogadoras, vestir essa alfaiataria é uma honra e uma representação do compromisso com o empoderamento feminino. Ela destaca um detalhe especial que chamou sua atenção: a tag na etiqueta com a frase “para mulheres potentes”, simbolizando a força de superação e a potência feminina presentes nas atletas da Seleção Brasileira.

Essa parceria entre Animale e CBF é uma celebração da força feminina no esporte e na moda. Ao unirem suas expertises, ambas as instituições reforçam o compromisso com a igualdade de gênero e contribuem para dar visibilidade às mulheres que lutam diariamente por seus sonhos dentro e fora dos campos.

Com a estreia do Mundial se aproximando, a expectativa é que essa alfaiataria oficial e todo o simbolismo que ela representa inspirem não apenas as atletas brasileiras, mas mulheres ao redor do mundo a seguirem em busca de seus objetivos com determinação e empoderamento. O campo de futebol e a passarela da moda se encontram nessa parceria única, marcando um momento histórico para o esporte feminino no Brasil.