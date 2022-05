Animal em extinção: área do Museu da Energia de Salesópolis integra criação de Refúgio de Vida Silvestre (RVS) para ave ameaçada da região

Área de brejo do Museu da Energia é o local que abriga uma das poucas populações do bicudinho-do-brejo-paulista, espécie ameaçada de extinção

No dia 8 de abril, foi iniciado o processo de criação de um Refúgio de Vida Silvestre (RVS) em Salesópolis-SP para a proteção do bicudinho-do-brejo-paulista, ave criticamente ameaçada de extinção. A iniciativa é da Prefeitura Municipal de Salesópolis, município de São Paulo.

Museu de Energia de Salesópolis é importante atração turística do município

Além de proteger o meio ambiente e o bicudinho, o Refúgio deverá atrair pessoas do mundo todo para a observação de espécies ameaçadas de extinção, ainda mais por ser um dos únicos locais do planeta a abrigar esse passarinho, que está na lista dos sonhos de avistamento de muitos observadores de aves.

Museu de Energia cria refúgio que deve atrair pessoas do mundo todo para observação

Simone Villegas, engenheira ambiental e coordenadora do Museu explica melhor como funciona todo esse cuidado e operação: “Uma das áreas de interesse para compor este refúgio é o brejo que fica dentro do território do Museu da Energia, por sua relevância ambiental, pois é o local que abriga uma das poucas populações do bicudinho-do-brejo-paulista aqui na região. Além de fazer parte dessa iniciativa com as suas áreas preservadas, o Museu, por meio de sua equipe educativa, ficará responsável pelo trabalho de educação ambiental nas escolas locais”, desenvolve.