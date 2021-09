”É a realização de um sonho de quatro amigos”, diz Angelo Campos, do Encrenca, que agora passa a se chamar Perrengue

A Band Lançou sua grade de programação para 2022 e uma das novidades da emissora é a contratação do time do programa Perrengue, o antigo Encrenca, exibido pela Rede TV

Tatola Godas, Ricardinho Mendonça, Dennys Motta e Ângelo Campos, foram anunciados como novos contratados da emissora por Glenda Kozlowski e Zeca carmargo, no evento promovido pela Band, que aconteceu nesta manhã para convidados, imprensa e patrocinadores e também transmitido para o público em geral via Youtube.



O Perrengue deve estrear ainda este ano, em novembro de 2021 e conta com a formação original. O programa será exibido aos domingos e contará com a direção de Ricardo Barros. E em comunicado aos presentes no lançamento, os integrantes disseram que a atração manterá a mesma energia e brincadeiras do seu dna original, mas que também contará com novidades ao longo de sua exibição.



Ao serem anunciados pelos anfitriões da noite, eles subiram ao palco, brincaram com alguns presentes no evento e falaram sobre a alegria de estar na emissora paulista. ”É a realização de um sonho de quatro amigos”, disse Angelo Campos aos presentes.

Lembrando que o formato e extinto Encrenca era líder de faturamento e audiência na emissora concorrente, a Rede TV, e segue os mesmos passos do Programa Pânico na TV, que fazia parte da emissora de Marcelo de Carvalho e depois assinou contrato com a Bandeirantes.