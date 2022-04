André Martinelli faz seu primeiro treino de rodagem após lesão na perna

Ocorreu neste feriado, de 20 a 24 de abril, em Brotas, no interior de São Paulo, a segunda edição do Camp Corrida no Ar, que teve uma verdadeira imersão de running durante quatro dias de treinos com o atleta Adriano Bastos e rodagens, que chegaram até 25 km. Quem não ficou de fora foi o ex-participante de No Limite, André Martinelli. O esportista, que passou o último mês se recuperando de uma lesão na perna, falou sobre a sua experiência de voltar a correr:

“Foi incrível essa edição do Camp, desde a minha lesão no adutor da coxa, venho evoluindo aos poucos. Comecei com treinos leves e fui aumentando a intensidade. Estou me preparando para competir a Golden Run em maio e os treinos e as rodagens do Camp serviram de teste para saber como está meu condicionamento físico e qual é o resultado da minha recuperação”.

O esportista, que passou o último mês se recuperando de uma lesão na perna, falou sobre a sua experiência de voltar a correr | Foto: Sanderson

