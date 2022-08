André Martinelli faz sessões de crioterapia para recuperação muscular após praticar snowboard

O Ex-BBB e ex-no Limite fala sobre resultados da crioterapia

O influenciador André Martinelli voltou recentemente de Ushuaia, onde ficou alguns dias praticando snowboard, o esportista conta que a experiência foi incrível, mas voltou com algumas dores no corpo, o que é comum após vários dias praticando um esporte.

André, que tem a crioterapia como uma grande aliada na manutenção do seu bem estar físico, fez uma sessão na clínica na qual é sócio, a Cryo. Ele explica o intuito do tratamento após a viagem:

“Fiz as sessões para desinflamar o corpo, estava com alguns pontos de dor, agora é fazer o trabalho de recuperação muscular e das inflamações decorrentes da prática do esporte e de algumas quedas, afinal aprendi snow nessa viagem.”

Ele também fala que já consegue sentir os resultados das sessões nos pontos do corpo que estavam doloridos:

“Consigo perceber os resultados, principalmente a analgesia que acontece logo após a sessão e a melhora rápida dos pontos de dores.”

André também explica que também tem observado os resultados da crioterapia em outras áreas, como é o caso do sono:

“A crioterapia tem ajudado bastante no meu sono por causa da liberação hormonal que acontece, a boa noite de sono tem equilibrado os meus dias além da recuperação muscular.”