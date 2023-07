André Marques revela que já teve vontade de sair na porrada com Boninho

O ex-apresentador da Globo fez revelações sobre os bastidores da relação dele com diretor.

Durante participação no Otalab, programa do Canal UOL comandado por Otaviano Costa, André Marques contou sobre sua relação com José Bonifácio Brasil de Oliveira, mais conhecido como Boninho. O apresentador que não faz mais parte da Globo desde maio de 2022, revelou que a parceria deles foi marcada por altos e baixos.

Otalab é um programa do Canal UOL comandado pelo apresentador e ator Otaviano Costa. Créditos: YouTube

“A gente começou a falar de um cara, que eu acho que é muito importante pra você, logo no início você já falou dele, o que demostrar o valor que ele tem na sua carreira, na sua vida pessoal, se tornou um amigo antes do diretor ou diretor antes do amigo, que é Boninho. E o Boninho, como você disse, as pessoas sempre têm sobre ele uma impressão desse cara ‘brabo’, desse acara ‘zangadão’ e quem trabalha com ele talvez tenha outra impressão. Seria curioso você decifrar um pouquinho dessa figura que também está passando agora para uma nova fase na carreira dele lá dentro da Globo, com um novo desafio”, solicitou Otaviano Costa.

José Bonifácio Brasil de Oliveira, mais conhecido como Boninho, é um dos diretores da Globo. Créditos: Twitter

“Cara, o Boninho assim, eu conheço ele… ele foi meu diretor me Malhação, né? Quando ele assumiu, aí o pessoal falou, ‘O filho do Seu Boni vai assumir aí, o garoto é ‘brabo’’, ele tinha vinte e poucos anos. Ele foi um cara muito cobrado, que eu já ouvi histórias de amigos e colegas de trabalho, já ouvi dele, que ele foi muito cobrado, muito rispidamente pelo Seu Boni, que é um dos maiores magos da televisão. Então, uma vez ele brigava muito comigo, eu ainda ouvi de amigo pessoal dele, ‘Cara, ele sempre…o pai dele era assim com ele, é o jeito dele, se ele tá pegando no seu pé é porque ele gosta de tu’”, iniciou André Marques.

“Ele foi me dirigir na Malhação e eu lembro que eu comprei um porsche, ele já gostava muito de carro, aí ele botou um bilhete assim na porta do meu carro, ‘Para ter um porsche tem que ter outro carro para andar ou você vai destruir o carro vindo de Niterói todo dia com ele’, aí eu encontrei com ele e falei, ‘O senhor deixou um bilhete, né? Mas o dinheiro que eu tinha foi todo pro porsche, eu não ganho igual o senhor não, senhor’, que eu chamo ele de senhor, isso foi em 97. Então, a gente sempre teve essa relação, só que a gente nunca trabalhou junto depois dessa Malhação e aí quando eu fui para entretenimento, ele foi assumir o Vídeo Show, quando ficou ao vivo e ele pegava muito no meu pé, eu já tive vontade de chamar ele porrada, pra você ter ideia. E aí ele falava assim ‘Tá nervoso?’, ele pegava no meu pé, mas eu sempre conversava com ele e acho que ele sabia que eu era um cara bom, ele gostava de mim, mas eu demorei a entender isso, os códigos dele”, continuou o apresentador.

“Uma vez, eu lembro, eu ajudava a escolher os DJs lá do Big Brother, foi um DJ que ele não gostou, o cara se com portou mal, eu fui lá falar com ele, ele ‘Vem aqui’, ‘Cara, eu to em casa, brother, eu to em Niterói de pijama’, ele ‘Vem de pijama’, eu fui de pijama lká pro Projac. Ele falou ‘Tu veio de pijama, pô’, eu falei ‘O senhor mandou eu vim de pijama, porra’, ele ‘Mas que falta de respeito’, eu falei ‘Que falta de respeito não, eu tava em casa, o senhor que faltou respeito e me chamou pra vir aqui agora, então eu vim de pijama’. Sempre teve isso, brigou sério comigo quando precisou e sempre me ajudou”, finalizou o ex-Globo.