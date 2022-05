André Linhares, advogado especialista em imigração, dá dicas para conquistar o visto e vida de sucesso nos Estados Unidos

Seja de forma permanente ou temporária, o especialista facilita a vida dos brasileiros que querem garantir a desejada permissão

Viver o sonho americano pode ser mais fácil quando se tem o suporte de um profissional qualificado e com grande conhecimento das leis americanas. André Linhares, o advogado brasileiro que se tornou referência quando o assunto é obter o desejado visto para os Estados Unidos, conta com quatro escritórios no país norte americano e todos carregam seu sobrenome, o Linhares Law.

Licenciado no Brasil e nos Estados Unidos, André Linhares tem mais de dez anos de experiência em ambas jurisdições. Formado pela Universidade de Miami e aprovado no NY Bar, exame semelhante ao conhecido exame da Ordem dos Advogados do Brasil, André presta assessoria em diversas questões migratórias, tanto para pessoas físicas, como para pessoas jurídicas.

André presta assessoria em diversas questões migratórias (Foto: Reprodução)

Com vasto expertise em obtenção de vistos empresariais e para profissionais qualificado, Andre Linhares também é muito procurados por clientes que desejam abrir empresas ou investirem nos EUA.

Entre os mais de 1500 clientes de André e seu competente time da Linhares Law, não é difícil encontrar depoimentos de satisfação. Peter Jordan, CEO do site Cifras e também conhecido pelo seu trabalho na internet com o canal ‘Ei, nerd’, é um exemplo. “Excelente advogado de imigração, nos auxiliou em todos os momentos e fases do processo do visto e nos auxilia até hoje. Recomendo 100%”, elogia.

Planejar faz toda diferença

André Linhares garante que cada processo de imigração é único, mas seguir algumas dicas podem auxiliar no planejamento. “Existem vários fatores que devem ser levados em consideração antes de começar um processo de Imigração e consequentemente mudar-se para os Estados Unidos. Cada processo de imigração é diferente do outro; porém, alguns fatores de suma importância devem ser observados antes de se mudar para os Estados Unidos”, alerta.

André aconselha que o primeiro passo para imigração seja a procura de um advogado especialista (Foto: Reprodução)

Segundo o especialista, o primeiro passo é procurar um advogado que seja especialista em imigração. André aponta também alguns pontos fundamentais que devem ser analisados: “Converse com o seu contador e advogado quanto aos seus bens e renda provindas do Brasil para evitar o pagamento desnecessário de imposto de renda nos Estados Unidos e para garantir que você obterá a compensação do imposto pago no Brasil”, aconselha.

