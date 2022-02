Anderson Leonardo fala de seu passado com homens: ‘Um cozinheiro colocava uns pratinhos melhores para mim’

Anderson Leonardo foi o convidado de Rica Perrone no programa Cara a Tapa no canal do Youtube do jornalista

Anderson Leonardo foi o convidado de Rica Perrone no programa Cara a Tapa no canal do Youtube do jornalista. Com muito bom humor, o vocalista do Molejo não fugiu das perguntas e inclusive falou de seu passado quando se relacionava com homens.



“Um cara mais velho te dar um tênis, um lanchinho. Um cozinheiro colocava uns pratinhos melhor para mim, que eu tinha que empurrar a pica mesmo, ou você acha que o prato vinha de graça? Mas isso é passado”, disse o cantor,

Rica Perrone parabenizou Anderson pela naturalidade com que trata o assunto e a polêmica com outro homem em que ele se envolveu recentemente: “Você lidou com naturalidade com isso tudo, pois no meio do pagode não tem tanto gay. Você é tão querido, um cara que todo mundo gosta e a maior prova disso é que você foi exposto a uma acusação tão grave (estupro) e todo mundo duvidou e te bancou. Nem com Ronaldo fizeram isso”.

O cantor também falou dos 35 anos do Molejo, de como lida com o sucesso, de amigos famosos.



Assista a entrevista completa no link abaixo: