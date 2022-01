Âncora do novo telejornal do SBT testa positivo para Covid e pode ser substituído na estreia

Outros jornalistas da emissora testaram positivo para o vírus

Em um momento em que há um pico de casos de Covid-19 no Brasil, o vírus parece ter chegado com força na redação de jornalismo do SBT. Darlisson Dutra, âncora do SBT Notícia, previsto para estrear na próxima segunda-feira, 10, testou positivo e pode perder o lançamento do telejornal.

Os jornalistas que testaram positivo para doença já foram afastados, como é o caso de Darlisson. O âncora não soube dizer onde e quando foi infectado, por conta disso não se sabe quando ele sairá do isolamento social.

A assessoria de imprensa do SBT informou que no dia da estreia do telejornal, Dutra fará um novo teste. Caso dê negativo, o jornalista participará da estreia normalmente.

Em nota, a assessoria deixou claro que, se o teste de Darlisson der negativo, o jornalista será substituído apenas provisoriamente por outra pessoa, não havendo a possibilidade dele ser retirado do cargo por conta disso.

O jornalista que comandará o SBT Notícias está bem e assintomático. A namorada dele, a repórter Marcela Munhoz, também testou positivo. “Tenho ciclo vacinal completo e é a primeira vez que sou infectada. Sem sintomas! Descobri durante exame de rotina no próprio SBT. Em casa todos testamos positivo, mas estamos bem, isolados e nos hidratando muito”, escreveu ela nas redes sociais.