Ana Suy e Ricky Hiraoka participam do Podcast “É Nóia Minha?”, apresentado por Camila Fremder

No Podcast original do Spotify que foi ao ar na última quinta-feira, Camila e seus convidados falaram sobre recomeços

O Podcast “É Nóia Minha?”, exclusivo do Spotify e comandado pela escritora, roteirista e podcaster Camila Fremder, trouxe na última semana um episódio que debate um tema que está muito em alta, ainda mais agora que chegamos à metade do ano: o ato de recomeçar. Camila discute o comportamento humano com a professora, autora e psicanalista Ana Suy e o escritor e roteirista Ricky Hiraoka.

O Podcast “É Nóia Minha?” é original do Spotify e recentemente completou 4 anos

Na conversa pra lá de inspiradora, os convidados comentam sobre os recomeços que estão vivendo seja em maior ou menor escala e trazem experiências pessoais, de maneira muito embasada e reflexiva acerca do comportamento humano com a psicanalista: “as pessoas tendem a acreditar que isso será sempre um evento marcante e avassalador, mas a verdade é que todo dia é um recomeço”, comenta Suy.

Camila Fremder é escritora, roteirista de TV, influenciadora e Podcaster no programa “É nóia minha?”



Camila comenta sobre sua vivência com a terapia, sempre em tom divertido e sem cair em jargões de autoajuda, e reforça que é uma prática muito importante na vida das pessoas que muitas vezes é vista de forma banalizada. Além disso, os convidados discutem sobre a relação com o outro e ainda exploram mais a fundo a mente humana, buscando compreender a complexidade de recomeçar em qualquer área da vida.

Ana Suy é professora, autora e psicanalista



O Podcast “É Nóia Minha?” é um original do Spotify que recentemente completou 4 anos, superando as estimativas de vida de um podcast; sempre sob comando e coordenação de Camila Fremder, o programa já trouxe mais de cem convidados diferentes para dividir nóias e conta com uma audiência semanal de mais de 400 mil ouvintes. Você pode ouvir novos episódios todas as semanas, às segundas e quintas na plataforma de streaming.



Camila Fremder é escritora, roteirista de TV, influenciadora e Podcaster no programa “É nóia minha?”. Autora de cinco livros, entre eles o bestseller “Como ter uma vida normal sendo louca” que foi adaptado para o teatro, e o mais recente, “Adulta sim, madura nem sempre” pela editora Paralela. É criadora do newsletter “Associação dos Sem Carisma” que conta com mais de 40 mil inscritos. Produz conteúdo para agências e produtoras.