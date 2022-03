Ana Sucha lança clipe do single “Sheila”, um rock indie com pagode baiano

Na produção embalada pela faixa que também funciona como uma trilha sonora de filme de terror, ela conta a história da “vilã” e o seu suposto caso amoroso

A cantora Ana Sucha lança o videoclipe de “Sheila”, single lançado no último mês. Na produção embalada pela faixa que também funciona como uma trilha sonora de filme de terror, ela conta a história da “vilã” e o seu suposto caso amoroso. Instigando a curiosidade das pessoas e se utilizando de FICs e Memes, a personagem Sheila interage com as redes sociais de Sucha – ironizando os seus lançamentos, invadindo seus perfis oficiais e aparecendo em sites de fofocas.

O trabalho foi dirigido pela Mari Blue, profissional que participou dos dois últimos lançamentos de Sucha. Dessa vez, ela aparece também como atriz, interpretando a figura central dessa história surpreendente:

Instigando a curiosidade das pessoas e se utilizando de FICs e Memes, a personagem Sheila interage com as redes sociais de Sucha – ironizando os seus lançamentos, invadindo seus perfis oficiais e aparecendo em sites de fofocas.

“A gente queria levar as pessoas a personificar a ‘Sheila’ e criar o movimento de sair desse lugar de vítima e poder se colocar no lugar dela. Criamos então essa fantasia, porque acredito que tudo que vira música acaba virando fantasia também”, conta.

O roteiro impecável conta com a participação de Inês, personagem do primeiro disco da artista, intitulado “Inês”. Na trama, ela se encontra com Sheila, onde curtem juntas o carnaval, conectando o antigo trabalho ao novo. Além disso, o clipe apresenta o desdobramento da história com Sheila, onde Sucha se vinga das maldades da nossa “vilã” e o final é surpreendente.