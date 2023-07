Ana Maria Braga se transforma em Barbie com look assinado por Guerreiro & Cavaleiro

A apresentadora saiu de uma enorme caixa de boneca vestida toda de rosa e com direito a peruca loira.

Ana Maria Braga não ficou de fora da tendência “Barbiecore” que tomou conta de todo o Brasil por causa do lançamento do filme “Barbie”, uma das produções mais esperadas de 2023. A apresentadora surpreendeu o público ao surgiu toda de rosa no Mais Vocês, na manhã desta sexta-feira 21.

Além do look todo rosa e da peruca loira, Ana Maria Braga ainda encenou sair de uma enorme caixa de boneca, também rosa, que estava dentro do estúdio de seu programa. Toda essa brincadeira fez parte de uma ação para divulgação do filme da Barbie e uma publicidade para uma marca de sapatos que lançou modelos inspirados na produção cinematográfica.

A dupla de estilistas já vestiu a apresentadora outras vezes, como na divulgação do filme Homem-Aranha: Através do Aranhaverso.

Não demorou muito e as redes sociais foram tomadas por comentários sobre a apresentadora, muitos deles apontavam a semelhança Ana Maria Braga caracterizada de Barbie com a personagem Elle Woods, interpretada pela atriz Reese Witherspoon na franquia Legalmente Loira. A Coluna entrou em contato com a dupla de estilistas responsáveis pela criação do look usado pela global, Gabriel Guerreiro e Daniel Cavaleiro, confirmaram que a inspiração para produção da roupa foi Legalmente Loira.

Além disso, a dupla que comanda a marca Guerreiro & Cavaleiro comentou que esse não o primeiro look que eles fazem para Ana Maria Braga. A apresentadora já vestiu uma criação exclusiva deles e eles também foram os responsáveis pela produção utilizada por ela durante outra ação publicitária, na ocasião foi para divulgação do filme Homem-Aranha: Através do Aranhaverso.

Para Gabriel Guerreiro e Daniel Cavaleiro, vestir Ana Maria Braga é uma grande realização na carreira deles. “É um sentimento de gratidão a toda a equipe dela e a ela. Saber que nossa arte pode chegar a lugares com patamares maiores, que muitas das vezes quem trabalha com moda acha que é impossível”, expressa a dupla.