Ana Hickmann surpreende seguidores ao mostrar novo visual nas redes sociais: “Estou voltando para minhas raízes”

Após cinco meses com os cabelos ruivos, apresentadora arrancou elogios dos seguidores ao divulgar a sua nova versão

Na tarde desta terça-feira (4), a apresentadora Ana Hickmann quebrou o suspense e compartilhou um vídeo com o visual repaginado nas redes sociais. Após mudar radicalmente os cabelos no início do ano, a apresentadora divide com os seguidores a sua nova versão, agora com os fios mais claros. “Foi aqui que pediram para eu ficar loira de novo? Estou voltando para minhas raízes”, publicou na legenda do vídeo no Instagram.

Ana Hickmann deixa o visual ruivo após 5 meses

A mudança faz parte de uma ação de marketing da Wella Brasil estrelada por Ana. A empresária começou o mês de julho com a mudança, e a escolha da vez foi um tom mais próximo ao seu natural, o louro avelã. “Eu amo me transformar e me encarar diferente no espelho. Faz bem para a minha autoestima, realça o meu poder e acompanha as fases da minha vida, que vão mudando com o tempo”, contou a apresentadora.

Ana Hickmann muda de visual novamente e afirma que está voltando as suas raízes



No vídeo, a ex-modelo aparece tingindo os próprios cabelos e reforçando a facilidade de manusear os produtos, além de falar de suas muitas versões. Entre os elogios dos seguidores, estava o marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa. O empresário comentou: “Acordei com uma ruiva e dormi com uma loira. Está cada vez mais linda, meu amor”.