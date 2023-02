Ana Hickmann resgata cachorro abandonado na rodovia: “Eu não vou deixá-lo para morrer aqui”

A apresentadora voltava de viagem com a família quando viu o animal sozinho em um ponto de ônibus

Ana Hickmann resgatou um cachorro abandonado na rodovia no último domingo (13), a situação aconteceu enquanto a apresentadora voltava de viagem com a família no interior de São Paulo. Ana, que é apaixonada por animais, viu o cão sozinho em um ponto de ônibus e imediatamente o levou para dentro do carro. “Eu não vou deixá-lo para morrer aqui”, disse Ana.

A apresentadora é apaixonada pelos bichinhos, ela possui mais de 150 animais – incluindo cachorros, aves, peixes, coelhos e galinhas. Créditos: Divulgação

O amor de Ana Hickmann pelos bichinhos não tem limites. A empresária, que possui mais de 150 animais – incluindo cachorros, aves, peixes, coelhos e galinhas –, fez o marido, Alexandre Correa, estacionar o carro próximo a uma rodovia para buscar o Joaquim, nome carinhoso dado pelo filho Alezinho.

“É um dos cães de resgate mais dóceis que eu já vi. Ele é muito manso e carinhoso, não resistiu em nenhum momento. Eu jamais o deixaria para trás”, conta a apresentadora.

O pet resgatado por Ana está sob cuidados médicos e quando se restabelecer será colocado para adoção. Créditos: Divulgação



A família voltava de Atibaia para Itu, no interior de São Paulo, quando tudo ocorreu. Com um casaco jeans, Ana pegou o animal e o transportou até o Hospital Veterinário Inova, local onde trata seus 17 cachorros. “Descobri que é um macho e tem cerca de 1 ano. Está magrinho, mas vai ficar tudo bem”, disse.

