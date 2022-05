Ampla lança campanha da Rede Atacarejo com participação de Meiry Lanunce, da Record

A jornalista Meiry Lanunce faz estreia na publicidade e é a nova “garota propaganda” da rede de mercados Novo Atacarejo, na primeira campanha criada pela Ampla para a rede.

A estratégia de comunicação criada pela Ampla marca um novo e importante momento para o Novo Atacarejo, que vem se expandindo rapidamente no Estado de Pernambuco e hoje já conta com 12 lojas.

A empresa surgiu com o objetivo de ampliar a qualidade de vida da população, oferecendo o melhor das grandes redes pelo menor preço.

Com o slogan “Qualidade de supermercado, precinho de atacado”, a campanha busca destacar os principais diferenciais do Novo Atacarejo, como lojas mais confortáveis, variedade e qualidade de produtos e marcas, padaria, lanchonete e um conjunto de serviços, levando mais comodidade aos consumidores. Tudo isso agregado a uma política de preços baixos, garantindo maior economia e poder de compra aos clientes.

“Como a própria campanha busca trazer, o Novo Atacarejo não tem esse nome à toa. Realmente, trata-se de uma nova forma dos consumidores terem acesso a preços baixos, com conforto, serviços diferenciados, produtos e marcas de qualidade”, explica Manuel Cavalcanti, copresidente da Ampla.

Segundo Cavalcanti, a escolha da apresentadora Lanunce como “garota propaganda” e “cara” da rede tem relação direta com esse conceito.

Recém-contratada pela TV Guararapes, afiliada da Record TV, Meiry apresenta o Jornal Guararapes, no ar de segunda à sexta-feira, às 19h15

“Meiry, pela sua história à frente dos mais importantes telejornais de Pernambuco, tem uma forte relação com o público local, transmitindo credibilidade e acelerando o poder de recall da campanha”.

A ação conta com filme para televisão, conteúdos para plataformas digitais, jingle para rádio, peças de mídia exterior e enxoval para PDV.

