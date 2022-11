Amigos do Mercado divulga lista dos finalistas do prêmio

Ao todo, 160 nomes foram selecionados pelos Top 100 Gestores



Assim como de costume, em outubro, foi divulgada a esperada lista dos finalistas do Prêmio Amigos do Mercado. Ao todo, 160 nomes foram selecionados pelos Top 100 gestores, que indicaram os profissionais para as 16 categorias do prêmio. Incluindo a principal categoria, “O Amigo do Mercado”.

Premiação em 2021 reuniu grandes nomes do mercado publicitário brasileiro (Foto: Assessoria de Imprensa)

O evento conta com várias agências, veículos, produtoras e anunciantes que tiveram os nomes representados nas categorias: anunciante, atendimento, branded contente, creators, criação, dados e inteligência de mercado, estagiário, executivo de vendas, mídia, planejamento, operações, marketing digital, professor, profissional de apoio, recursos humanos e o amigo do mercado.

Marcelo Carmim do Itaú Unibanco concorre na categoria anunciante (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A sexta edição da premiação ocorrerá no próximo mês e conta com os patrocinadores: NEOOH, OPL Digital, Grupo RecordTV e Tanqueray; patrocínio de Carrega+, Peach, JCDecaux, b.drops, Kwai for business, VEX, Warner Bros Discovery; e colaboração da Metrópoles, WMCcann, e Disney.

Dessa forma, dez finalistas irão concorrer ao prêmio que possui votação aberta aos membros da comunidade Amigos do Mercado, e também àqueles que não atuam diretamente com a comunicação. Para votar, é necessário acessar a plataforma oficial do prêmio, se cadastrar e escolher o candidato preferido.

Festa dos finalistas em 2021 marcou a retomada da premiação presencial (Foto: Assessoria de Imprensa)

Confira os selecionados:

ANUNCIANTE

• Anna Luisa Dafico – The Heineken Company

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

• Fernanda Yamamoto Uada – O Boticário

• Hugo Oliveira – C6 Bank

• Igor dos Santos – Banco Original

• Julia Lobo – P&G

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

• Marcelo Carmim – Itaú Unibanco

• Mariane Viola – General Motors

• Patricia Ishizaki – Claro

• Rafael Ramos Gonçalez – BRF

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

• Uelinton Lopes – Assaí Atacadista

MÍDIA

• Andre Ellero – Agência LVL

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

• Bruno Souza – Galeria

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

• Filipe Machado – Ogilvy

• Flávio Carboneri Sarto – Leo Burnett

• Glenda Tugumia – WMcCann

• Luana Belloni – Talent Marcel

• Patricia Angelis – REF

• Rafael Franca Leite – Africa

• Renata Magalhães – SUNO United Creators

• Vickie Gerolomo – AlmappBBDO

MARKETING DIGITAL

• Adriana Saraiva – Claro

• Antonio Vaz – Mirum Agency

• Fabiano Viana – NEOOH

• João Paulo Belfort – The Heineken Company

• Jorge Bentes – Endemol Shine Brasil

• Mariana Novaes – Estudio G.Lab

• Michele Reis – Adventures Inc.

• Michele Tavares – SBT

• Samira Bakhache – Jovem Pan

• Thatyana Siqueira – OpusMúltipla

PROFISSIONAL DE APOIO

• Bianca Angelis – Ogilvy

• Carolzinha – GUT

• Fernanda Libarino – AlmapBBDO

• Flávia Pissinin – Artplan

• Jussara Marques – Lew’Lara\TBWA

• Kika Santos – BETC Havas

• Luciene Santana – Peach

• Sebastiao Freitas – Leo Burnett

• Valeria Fraga – Jovem Pan

• Vanessa Oliveira – CNN

ATENDIMENTO

• Ana Claudia Franco – Dentsu International

• Debora Bock – Tech and Soul

• Fabiana Bertolino – Agência LVL

• Fabrízio Barbazia – David The Agency

• Jaqueline Camargo – FCB

• Laura Zanotti Melo – Publicis

• Marcelo Porto – AlmapBBDO

• Milena Cruz – GUT

• Rodrigo Wirth – The Heart Comunicação

• Sofia Seligman – Lew’Lara\TBWA

PLANEJAMENTO

• Alan Alves – GUT

• Danilo Ueno – Tech and Soul

• Eduardo Gabriel – Neotass

• Filipe Balleste – Dentsu International

• Gabriela Bergantin – Soko

• Phelipe Barros – Ag. Sioux

• Sophie Soares – Galeria

• Thauanne Menezes – Lew’Lara\TBWA

• Tiago Tateyama – AlmapBBDO

• Vitor Amos – VMLY&R

BRANDED CONTENT

• Andreia Kretili – Alpha FM

• Bianca Martines – Terra Mediatech

• Cristiane Panico – Kallas Mídia OOH

• Gabriella Sandoval – Exame

• Giovanna Nunes – Grupo Bandeirantes

• Mariana Diniz – Rádio Itatiaia

• Paula Baião – GUT

• Raíssa Fornaciari Divino – Globo

• Rodolfo Paioletti – Brazil Journal

• Thais Camacho – Warner Bros Discovery

ESTAGIÁRIO

• Beatriz Foggi – Lenovo

• Estevão Araújo – Ipsos Brasil

• Gabriela Albuquerque – Jovem Pan

• Gabriella Fontana Rodrigues – Record TV

• Ingrid Luana Thomaz – SBT

• Isabelly Cardoso – Tech and Soul

• Julia Huber – Compasso Coolab

• Pedro Fernandez – Rino Com

• Pyetra Duarte Somose – Amazon

• Thais Reis Moreira – AlmapBBDO

CRIAÇÃO

• Andy Dutra – Soko

• Bernardo Cople – Propeg

• Cauique Johnson – GUT

• Cristina Cortez – Lápis Raro

• Eduardo Mergener – CP+B

• Fabiano Gonçalves – Agência LVL

• Fausto Simaro Vieira – Agência Island

• Renan Bulgari – Tech and Soul

• Rodrigo Marangoni – Africa

• Zé Luís Schmitz – Lew’Lara\TBWA

OPERAÇÕÉS

• Ana Patrícia Alves Vieira – CBN Campo Grande

• Carlos Melo – Alpha FM

• Christianne Abila – APP Brasil

• Débora Dourado – MRM

• Edilaine Ferreira Leandro – Globo

• Elaine Ferri – Grupo Bandeirantes

• Gisele Felix – Terra Mediatech

• Lucas Crecchi – IWM

• Lucas Sadao Yamamoto – SBT

• Tayna Garcia – A+E Network

CREATORS

• Benjamin Back – SBT

• Bruna Calmon – Reclame

• Cynthya Rodrigues – GB4

• Emílio Surita – Jovem Pan

• Luka Salomão – 89FM

• Rafa Brites – apresentadora

• Raul Lemos – CasaLab Gastronomia

• Sabrina Sato – GNT

• Vih Tube – Brasilera

• Virginia Fonseca – Talismã

RECURSOS HUMANOS

• Adrielly Honório – GUT

• Daniela Cabral – Avon

• Daniela Grum – Tech and Soul

• Eloisa Rodrigues Justo – Suno United Creators

• Fabíola Weber – Dentsu International

• Juliana Rodrigues – Galeria

• Marcia Fazzio Posman – Sistema Globo de Rádio

• Mírian Rosa – Globo

• Priscila Cordeiro – The Grid

• Viviane de Almeida Alves Alexandrino – Endemol Shine Brasil

EXECUTIVO DE VENDAS

• Camila Barcellos – Terra Mediatech

• Danilo Marinho de Souza – Google

• Fernando Bologna – RecordTV

• Fernando Carone – Alpha FM

• Helida Cordeiro – Kallas

• João Romano – Samsung Ads

• Luciana Manducci – Band

• Marcelle Azevedo – Globo

• Paula Rezende – Mynd

• Thiago Medeiros – Warner Bros. Discovery

INTELIGÊNCIA DE MERCADO

• Alexandre Nodomi – AlmapBBDO

• Bruno Honório – Dentsu International

• Christiane Gallo – Africa

• Felipe Amoresano Caldeira – The Heineken Company

• Giselle Toth – Kantar Ibope

• Helen Maria Forti Rossin – Grupo Bandeirantes

• Juliana Marques – Clear Channel

• Juliana Simomura – RecordTV

• Robson Monteiro Iacona – Endemol Shine Brasil

• Yasmin Cunha – Tech and Soul

PROFESSOR

• Adão Casares – Prospect Aceleradora

• Adriane Rickli – Fundação Don Cabral

• Bruno Campos – FGV

• Carol Popp – Popp MediaHub

• Fábio Correa – Coffee Talks BR

• Gil Giardelli – ESPM

• Gustavo Reis – FIAP

• Karla Patriota – UFPE

• Renata Alcade – ESPM

• Romeo Busarello – Insper

O(A) AMIGO(A) DO MERCADO

• Alejandra Moreno – JCDecaux

• Amilcare Neto – Redetv

• Antonio Rodrigues – Record TV

• Brunno Fróes – Suno United Creators

• Carlos Mendes Junior (Caju) – Terra Mediatech

• Flavio Polay – Mídia Banco 24 horas

• Monica Moreno – Kallas Mídia OOH

• Nancy Vergara – Tech and Soul

• Pâmela Araujo – Ogilvy

• Regina Augusto – CENP