Amigas Therapy Club e a revolucionária terapia entre amigas para fortalecer a saúde mental feminina

Conversas interativas, apoio mútuo e encontros descontraídos são a proposta do novo clube de terapia criado por Cris Linnares

No mundo atual, onde a saúde mental e as terapias estão em evidência, surge uma abordagem revolucionária liderada pela renomada autora e palestrante Cris Linnares. Após enfrentar uma crise existencial, Cris decidiu criar o Amigas Therapy Club, um espaço único que combina terapia, amizade e transformação pessoal.

Cris Linnares lança “Amigas Therapy Club”

O Amigas Therapy Club, que será lançado neste sábado na Livraria Cultura, em São Paulo, propõe uma metodologia de terapia inovadora, substituindo os tradicionais consultórios por encontros em lugares irreverentes como restaurantes, parques, karaokês e estúdios de dança. O objetivo é proporcionar um ambiente descontraído e intimista, onde mulheres reais possam se abrir, compartilhar suas experiências e colaborar criativamente umas com as outras.

Diferente de mentorias longas e imersões exaustivas, o Amigas Therapy Club oferece conversas interativas e íntimas, em um clima “entre amigas”, com terapeutas e especialistas de diversas áreas do desenvolvimento humano. A proposta é desenvolver relacionamentos sinceros e recíprocos, formando um movimento de ajuda mútua. O foco é superar a procrastinação, vencer medos, liberar inibições e alcançar a transformação pessoal.

Amigas Therapy Club é lançado em São Paulo

Pesquisas demonstram que a pandemia aumentou o número de transtornos mentais, como ansiedade e depressão, principalmente entre as mulheres. O distanciamento social agravou ainda mais essa situação, resultando em maior estresse e ansiedade. O Amigas Therapy Club busca resgatar o contato e a amizade entre as mulheres, pois estudos comprovam que a amizade feminina aumenta os níveis de ocitocina, reduzindo o estresse, a ansiedade e melhorando os quadros depressivos.

Cris Linnares, autora da peça aclamada “Divas no Divã” e do livro best-seller “Doidas no Divã”, compartilha sua própria trajetória de superação no livro, desde a libertação do medo de falar inglês em público até se tornar uma das primeiras mulheres brasileiras a palestrar em duas TEDxTalks nos Estados Unidos. Ela é a única brasileira a receber o título de honra da Revista Glamour americana como uma das 50 heroínas dos Estados Unidos. Com base em sua experiência, Cris busca oferecer apoio, colaboração e incentivo às mulheres, evitando que elas passem pelo sentimento de solidão que ela enfrentou.

O Amigas Therapy Club surge como uma alternativa inovadora para a terapia, colocando a amizade feminina e a colaboração mútua como pilares fundamentais. Com encontros divertidos e inspiradores, o clube promete ajudar as mulheres a realizarem seus sonhos e projetos, fortalecendo a saúde mental em um ambiente acolhedor e verdadeiramente conectado. Nenhuma mulher precisa caminhar sozinha, e o Amigas Therapy Club está pronto para unir mulheres em uma jornada de transformação pessoal e apoio mútuo.

Para fazer parte do Amigas Therapy Club, clique aqui.