Americanas S.A. e UNICEF se unem contra evasão escolar e pobreza menstrual entre jovens

Parceria entre as instituições pretende impactar cerca de 7 mil crianças, adolescentes e educadores de municípios do interior do Norte e Nordeste do Brasil

A Americanas S.A., em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), se unem por uma causa social de impacto: as entidades vão promover iniciativas para enfrentamento da evasão escolar e para a promoção da dignidade menstrual entre estudantes em situação de vulnerabilidade que menstruam (meninas, mulheres e meninos transexuais), além de incluírem na pauta outros temas relevantes.

Parceiros desde 2019, Americanas S.A. e UNICEF pretendem alcançar cerca de sete mil crianças, adolescentes e educadores de municípios do interior de estados do Norte e Nordeste do Brasil, através da instalação de estações de lavagem de mãos em escolas do Amazonas e do Maranhão, do desenvolvimento de atividades com adolescentes e líderes comunitários relacionadas ao tema de Dignidade Menstrual e da distribuição de kits de higiene a adolescentes e escolas. As ações fazem parte da iniciativa “Água e Higiene nas escolas”, do UNICEF e parceiros.

As ações fazem parte da iniciativa “Água e Higiene nas escolas”, do UNICEF e parceiros. Foto: UNICEF Brasil (sem dados do fotógrafo)

Uma enquete realizada pela UNICEF e Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), com 1,7 mil adolescentes e jovens brasileiros que menstruam, mostrou que mais de 60% já deixaram de ir à escola ou a outro lugar que gostam devido à menstruação.

A parceria também prevê fortalecer a estratégia de Busca Ativa Escolar do UNICEF na região Norte do Brasil. Desenvolvida em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), a iniciativa visa identificar, registrar e acompanhar crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão.

O apoio de Americanas S.A. vai fortalecer também a estratégia de Busca Ativa Escolar na região Norte do Brasil, impactando cerca de três mil meninas e meninos e mil profissionais das áreas de educação, saúde, assistência social e planejamento das equipes municipais de proteção às crianças em situação de vulnerabilidade.

“O UNICEF tem sido um parceiro estratégico para reforçarmos nosso compromisso com os ODS que priorizamos. E já somamos grandes conquistas até aqui, como a contratação de mais de 7 mil jovens em vulnerabilidade por meio do Um Milhão de Oportunidades (1MiO), e também a forte união para o combate aos efeitos da Covid-19 em todo o país, com a doação de itens de higiene e mais de 700 kits de conectividade para possibilitar o ensino remoto de crianças e adolescentes”, explica Bruna Sabóia, gerente de sustentabilidade da Americanas S.A..

O apoio de Americanas S.A. vai fortalecer também a estratégia de Busca Ativa Escolar na região Norte do Brasil, impactando cerca de três mil meninas e meninos e mil profissionais das áreas de educação, saúde, assistência social e planejamento das equipes municipais de proteção às crianças em situação de vulnerabilidade.

A parceria também prevê fortalecer a estratégia de Busca Ativa Escolar do UNICEF na região Norte do Brasil.

A iniciativa do UNICEF tem parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), e conta com o apoio do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

“Estar na escola e aprender são direitos de cada criança e adolescente. Para tanto, é fundamental fazer a busca ativa, indo atrás de quem está fora da escola ou em risco de evadir, e tomar as medidas necessárias para garantir a permanência na escola, aprendendo. Isso inclui, também, transformar o ambiente escolar em um espaço acolhedor para toda pessoa que menstrua. Serão esses novos esforços, em parceria com Americanas S.A.”, conclui Florence Bauer, representante do UNICEF no Brasil.