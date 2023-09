Ambev investe R$ 45 milhões em inovações para promover moderação no consumo de Álcool

Empresa desenvolve pelo menos uma inovação por ano para fomentar consumo responsável

A Ambev investiu nada menos que R$ 45 milhões em inovações e iniciativas voltadas para a moderação dos consumidores .A empresa, conhecida por seu portfólio diversificado, está empenhada em levar conhecimento e informação sobre consumo responsável aos brasileiros. Isso não é algo novo para a empresa, que já tem mais de 20 anos de atuação nesse campo.

Ambev e consumo moderado

Nos últimos anos, a Ambev deu passos significativos na promoção da moderação, lançando inovações que tornam a conscientização sobre o consumo de álcool uma realidade prática e tangível para as pessoas. Uma dessas inovações é o “Flow Voice”, uma inteligência artificial desenvolvida em parceria com a Metatimbre. Essa tecnologia é capaz de identificar o consumo de álcool pela voz, o que pode ajudar as pessoas a tomar decisões mais conscientes. Além disso, a Ambev planeja que essa tecnologia seja usada em políticas públicas para promover a segurança nas estradas.

Ambev se destaca ao elevar a moderação a novos patamares com lançamentos inovadores

Outra novidade que chamou a atenção foi a “ON BY BEATS”, uma barrinha criada para incentivar hábitos positivos antes e durante o consumo de álcool. Essa barrinha passou por testes clínicos no Canadá e na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, antes de ser lançada.

Diretor de Relações Institucionais da Ambev, Rodrigo Moccia

Todas essas inovações são fruto do trabalho do “Smart Drinking Lab”, um grupo multidisciplinar apoiado pelo Centro de Inovação e Tecnologia da Ambev (CIT). O diretor de Relações Institucionais da Ambev, Rodrigo Moccia, destaca que, embora muitas pesquisas ainda estejam em estágios iniciais, a empresa está comprometida em elevar a conscientização sobre o consumo responsável.

Além das inovações, a Ambev lançou a “Bud Zero”, que já é um sucesso entre o público. E para marcar o “Dia de Responsa”, a empresa, em parceria com o Zé Delivery, ofereceu 30% de desconto na compra de bebidas não alcoólicas, como refrigerantes, sucos e água, conscientizando os consumidores sobre a importância da hidratação. Essa ação impactou mais de 200 mil pontos de venda.

É evidente que a Ambev está comprometida em transformar o cenário do consumo de álcool no Brasil, investindo em inovações que promovem a moderação e a responsabilidade. Isso é um passo significativo em direção a um consumo mais equilibrado e consciente.