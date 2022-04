Amazon Studios anuncia novos acordos com talentos durante Rio2C

Em painel no evento, Malu Miranda, head de Conteúdo Original para o Brasil do Amazon Studios, deu boas-vindas à diretora Susana Garcia, à roteirista Adriana Falcão e à atriz Fabiana Karla

O Amazon Studios anunciou hoje três novos acordos com grandes talentos do audiovisual brasileiro. Em painel promovido no Rio2C nesta quinta-feira, a head de Conteúdo Original para o Brasil Malu Miranda deu as boas-vindas para à diretora Susana Garcia, à roteirista Adriana Falcão e à atriz Fabiana Karla, que passam a integrar o time de talentos locais ao lado dos já anunciados Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães. Garcia e Falcão fecharam acordos de exclusividade e Fabiana Karla um acordo de first look.

Susa Garcia agora integra o time da Amazon Studios

Susana Garcia é diretora e escritora reconhecida por comédias de sucesso como Os Homens São de Marte… e é pra lá que eu vou! (2014), Minha Vida em Marte (2018) e Minha Mãe é uma Peça 3: O Filme (2019) – este último sendo a maior bilheteria da história do cinema nacional com mais 11 milhões de espectadores. Deu início à sua carreira artística no teatro, com a adaptação da peça Os Homens São de Marte; destacou-se ainda como diretora da série A Vila, em 2018, para o Multishow, e pelo especial de fim de ano 220 Volts, para a TV Globo, em 2020.

Adriana Franco de Abreu Falcão é uma roteirista e escritora brasileira. Atualmente, roteirista da TV Globo, escreveu para séries como A Comédia da Vida Privada e A Grande Família, além de roteiros para cinema e a série Mulher

Adriana Falcão é roteirista com extenso currículo na adaptação de obras literárias para o cinema, como O Auto da Compadecida, Se Eu Fosse Você 1 e 2, O Ano em que meus pais saíram de férias, Irma Vap e A Mulher Invisível. Algumas de suas criações são dedicadas à TV, como os roteiros das séries A Grande Família, A Fórmula, Mister Brau, Amor e Sorte e a mais recente Filhas de Eva, da TV Globo. Adriana ainda possui longa trajetória na literatura com 17 livros publicados, incluindo A Máquina — adaptado para o teatro e cinema; Mania de Explicação e Pequeno Dicionário de Palavras ao Vento.

Fabiana Karla é um dos grandes nomes do humor nacional, tendo realizado trabalhos na TV

Fabiana Karla é um dos grandes nomes do humor nacional, tendo realizado trabalhos na TV, no teatro e no cinema. Ingressou na televisão nos anos 2000 com trabalhos em séries e novelas da TV Globo, como Gabriela (2012), Amor à Vida (2013) e Verão 90 (2019), e em 2004 passou a integrar o elenco do Zorra Total, em que interpretou alguns dos personagens mais conhecidos e marcantes de sua carreira. Fabiana também atuou como apresentadora no Se Joga (2019), ao lado de Fernanda Gentil; e coescreveu o livro de crônicas Gordelícias, em 2017.

Os novos anúncios reforçam o foco da Amazon em trazer conteúdo local diverso e de qualidade para membros Prime do Brasil e do mundo

Os novos anúncios reforçam o foco da Amazon em trazer conteúdo local diverso e de qualidade para membros Prime do Brasil e do mundo. Além de séries como Dom e Manhãs de Setembro, o Prime Video lançou Originais Amazon nacionais como 5X Comédia, Soltos em Floripa, a primeira temporada de LOL: Se Rir, Já Era!, Tudo ou Nada: Seleção Brasileira, Lov3 e Sentença; bem como produções originais premiadas e aclamadas globalmente pela crítica como Jack Ryan de Tom Clancy, Modern Love, The Boys, Homecoming e The Marvelous Mrs. Maisel, todas disponíveis no Prime Video sem custo extra para membros Prime.