Amazon Games e Bandai Namco Online lançam RPG de ação com visual incrível inspirado em anime

Blue Protocol, jogo para PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5 será chega ao mercado em 2023

A Amazon Games e Bandai Namco Online Inc. acabam de anunciar que vão trazer o Blue Protocol, um RPG de ação multiplayer online visualmente deslumbrante, com arte inspirada em anime, para a América do Norte, Europa, América do Sul, Austrália e Nova Zelândia. O jogo será gratuito e lançado para PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5 no segundo semestre de 2023, com um Beta Fechado para PC no começo do ano. O trailer foi lançado na noite desta quinta-feira no The Game Awards e pode ser visto aqui.

O Blue Protocol, um RPG de ação multiplayer online visualmente deslumbrante

“O Blue Protocol é um jogo maravilhosamente produzido; é como um anime que ganha vida”, afirma Christoph Hartmann, vice-presidente da Amazon Games. “A Bandai Namco Online criou um mundo da mais alta qualidade com uma história convincente, que vai construir sua comunidade e mergulhar os jogadores em uma aventura repleta de ação. Como o anime continua a crescer globalmente em popularidade, estamos ansiosos para levar o Blue Protocol aos jogadores do Ocidente no próximo ano.”

O Blue Protocol, co-desenvolvido pela Bandai Namco Online Inc. e Bandai Namco Studios, leva os jogadores a uma jornada heroica por Regnas, um mundo à beira da destruição após milênios de conflitos e abuso da tecnologia.

Os jogadores devem se unir e aproveitar a misteriosa luz chamada Fluxo para derrotar inimigos poderosos. Além disso, podem customizar totalmente seu personagem e escolher entre cinco classes únicas no lançamento: o robusto Égide Lacerante, o valente Duplagressor, o versátil Passocerto, o multifacetado Conjurador ou o damage-dealing Britador.

Reproduções do jogo com arte inspirada nos animes

“O comprometimento da Amazon com a qualidade e a atenção aos detalhes para levar o Blue Protocol a novos públicos é exemplar”, disse Sokichi Shimooka, produtor executivo do Blue Protocol na Bandai Namco Online. “A vasta experiência da equipe da Amazon Games em trabalhar com jogos multiplayer, combinada com os recursos de publicação e oportunidades de transmídia da Amazon, fez deles ideais para lançar o Blue Protocol no Ocidente. Estamos entusiasmados por trabalhar juntos para trazer aos jogadores uma experiência incrível.”

Blue Protocol é o mais novo título do portfólio de jogos online de alta qualidade da Amazon Games, incluindo Lost Ark e New World. Essa colaboração segue os acordos de publicação previamente anunciados com os principais desenvolvedores globais, incluindo Smilegate RPG, Glowmade e Disruptive Games. Para mais informações e para se manter atualizado sobre o Blue Protocol, nos siga em @BlueProtocol e ou acesse o site.

Para ter a chance de ser selecionado(a) para o Beta Fechado, inscreva-se aqui.