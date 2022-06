Alto-astral com os desafios da pandemia: Beth Szafir e sua família voltam ao E! Entertainment para a segunda temporada de “Os Szafirs”

Nos novos episódios, a família Szafir se adapta à nova vida em meio à pandemia, com mudanças de agenda, adoção de protocolos e muitos questionamentos – mas sempre com o glamour e o bom humor que marcaram a temporada anterior

Em 7 de junho, vai ao ar, às 20h, a segunda temporada do reality show OS SZAFIRS, exclusivamente no E! Entertainment. Nos novos episódios – que vão ao ar semanalmente em estreia dupla, às terças-feiras, 20h e 21h -, o público vai acompanhar todo o ineditismo de como foram as dificuldades para a gravação da temporada nas residências da família, em São Paulo e no Rio de Janeiro, em meio à pandemia de Covid-19 – com protocolos a seguir, eventos a cancelar, testes positivos para a Covid-19 e muita apreensão.

Beth Szafir durante o coquetel de lançamento da segunda temporada de ‘Os Szafirs’, na tarde de ontem (1/6), no Theatro Municipal de São Paulo

Mas, se há alguém que sabe dar a volta por cima, é Beth Szafir, e, nesta temporada, mais do que nunca, seu bom humor, alto-astral e resiliência serão primordiais para que tudo corra bem – sem nunca, claro, deixar de lado altas doses de inteligência e glamour.

“A gente não esconde nada!”, diz a matriarca Beth Szafir. “Antes da pandemia, as câmeras estiveram comigo em casa, nas ruas, nas festas e reuniões. Durante o distanciamento social, fiz muitas videochamadas com os diretores do programa. Depois, com a chegada da vacina, fui me sentindo mais segura para voltar a gravar, aos poucos, em frente às câmeras. Esse retorno estará na tela. Até quando fui tomar vacina, tinha câmera me acompanhando”, relembra.

OS SZAFIRS é uma coprodução da NBCUniversal e da Medialand, e reforça a estratégia do E! de apostar em produções nacionais e apoiar a Diversidade, a Equidade e a Inclusão (DEI), pilares da NBCUniversal e da campanha institucional Vozes do E!, lançada em 2019.

No Rio de Janeiro, acompanhamos o dia a dia de Luciano, Luhanna e dos filhos, David e Mikael, que também sofreram mudanças radicais durante a fase de isolamento social em sua casa. Luciano contraiu a doença três vezes e foi hospitalizado, preocupando a família, amigos e fãs.

Na segunda temporada, o ator e empresário tem uma conversa franca com o diretor do reality, Beto Ribeiro, na qual diz: “Tudo isso foi muito complicado, abalou a família toda. O que o reality mostra é a notícia do PCR positivo e depois a minha recuperação. Não é fácil reviver a doença, mas ela aconteceu, faz parte da minha história, da minha trajetória, assim como a recuperação. Afinal, ainda estou me recuperando”.

A partir de 7 de junho, toda terça-feira, às 20h e 21h.

Reprises aos sábados, às 18h10 e 19h05, e aos domingos, às 10h e 11h

Driblando as limitações da pandemia com muito alto-astral, Beth e a produção conseguem seguir com as gravações do podcast “Gerações”, em conversas inspiradoras e reveladoras com artistas, empresários e escritores, como Luiz Felipe Pondé e Facundo Guerra. A cada episódio do programa no ar, a entrevista da semana estreia no YouTube, no Facebook e no site do Eonlinebrasil, além de estar no Spotify e no Prime Video.

A segunda temporada de OS SZAFIRS conta ainda com participações especiais de nomes como a socialite Narcisa Tamborideguy, a fotógrafa Gigi Monteiro e a rainha da noite paulistana, a empresária Lilian Gonçalves.