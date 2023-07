Alternativa para intolerantes à lactose e pessoas com restrições alimentares, iogurtes veganos são cada vez mais consumidos

Pesquisa da Future Market Insights prevê que o mercado de iogurtes veganos pode mais do que dobrar até 2032, atingindo um valor estimado de US$ 5,1 bilhões.

Segundo uma pesquisa da Future Market Insights, o aumento da intolerância à lactose tem sido um dos fatores influentes para o crescimento da demanda por iogurtes veganos. A cada ano, mais consumidores estão substituindo os laticínios por opções de origem vegetal, incluindo iogurtes. Os fabricantes de iogurtes veganos têm se empenhado em experimentar e desenvolver diferentes bases e sabores, utilizando leites vegetais provenientes de diversas fontes, como inhame, coco, linhaça, soja e até cânhamo.

Os fabricantes de iogurtes veganos têm se empenhado em experimentar e desenvolver diferentes bases e sabores para seus produtos. Créditos: Divulgação

O estudo também destaca que os iogurtes veganos são ricos em ácidos graxos ômega-3, além de serem mais naturais e fornecerem fibras. Muitas variantes desses iogurtes são fontes de minerais e vitaminas, oferecendo uma opção cremosa e suave para os consumidores conscientes da sua saúde e bem-estar.

Para Juliana Mello, nutricionista e sócia da Question Mark, a missão da marca é levar alimentação saudável e consciência socioambiental para as pessoas. Créditos: Divulgação

Além disso, há um grande potencial para a oferta desses produtos em países em desenvolvimento, o que tem chamado a atenção de empresas que reconhecem a necessidade de revisar suas opções e oferecer alternativas mais inclusivas e saudáveis aos consumidores. Com a demanda por produtos veganos em ascensão, a Future Market Insights prevê que o mercado de iogurtes veganos pode mais do que dobrar até 2032, atingindo um valor estimado de US$ 5,1 bilhões.

De acordo com Pedro Campos, CEO da Question Mark migrar as refeições para opções veganas é uma verdadeira inclusão alimentar. Créditos: Divulgação

Nesse contexto, a Question Mark, marca comprometida em oferecer alimentos saudáveis e sustentáveis, está constantemente inovando em seu portfólio. Além de sua linha de iogurtes veganos, que inclui sabores como “Frutas vermelhas com lavanda e hibisco”, “Pitanga, acerola e ameixa”, “Frutas cítricas com gengibre”, “Amora, Limão siciliano e Melado de cana” e “Coco, inhame e Castanha de caju”, a empresa acaba de lançar o “Mousse?” (um delicioso mousse de chocolate), uma nova opção de sobremesa. Esse lançamento, realizado em parceria com o renomado pastry chef Javier Guillen, apresenta um novo sabor irresistível, especialmente escolhido para ser lançado no mês de julho, em comemoração ao Dia Mundial do Chocolate.

A Question Mark tem ganhado cada vez mais público ao longo do último ano. Com uma proposta que une sabor e bem-estar, seus produtos têm conquistado consumidores preocupados com sua saúde e nutrição. Além disso, a marca recentemente expandiu sua presença para grandes mercados varejistas, como St Marche e Mambo, alcançando um número ainda maior de pessoas. A Question Mark busca trazer sabor aliado ao bem-estar, oferecendo opções de iogurtes veganos que atendam às necessidades de indivíduos com restrições alimentares e promovam um estilo de vida sustentável.

De acordo com Pedro Campos, CEO da startup Question Mark “O Yogurt?, principal produto da marca tem se destacado no mercado com seus iogurtes de alta qualidade, produzidos em nano-fábricas com baixa pegada de carbono, baixo consumo de água e praticamente zero resíduo”. Segundo o executivo, todos os resíduos gerados durante o processo de produção são direcionados para reciclagem, reforçando o compromisso da empresa com a sustentabilidade. Além disso, os produtos são embalados em materiais de papel, que garantem a segurança alimentar e respeitam o meio ambiente.

“Acreditamos que os questionamentos corretos podem nos mover para um futuro justo e consciente. Nossa missão é levar alimentação saudável e consciência socioambiental para as pessoas, oferecendo opções de iogurtes veganos que atendam às necessidades de indivíduos com restrições alimentares e promovam um estilo de vida sustentável”, afirma Juliana Mello, nutricionista e sócia da Question Mark. “Nossa capacidade de produção é equivalente a uma fazenda com mil vacas leiteiras!” Completa.

Outro ponto que Pedro Campos reforça é que a substituição por opções veganas é uma tendência observada em todo o mundo. “Diversos países europeus já migraram grande parte das refeições em escolas públicas para opções veganas, essa verdadeira inclusão alimentar logo mais deve chegar por aqui”

Além disso, a nutricionista Juliana Mello enfatiza a importância variar as opções de consumo como uma forma de gerar mais sustentabilidade ao meio ambiente e melhora na qualidade vida da sociedade como um todo. “Uma única matéria prima como fonte de alimentação gera excesso, na produção e no corpo, que vai acarretar desequilíbrio ambiental e de saúde. A necessidade de variar as opções é urgente, nosso propósito é mostrar novas possibilidades”

Com a crescente demanda por iogurtes veganos e a preocupação com questões ambientais, a Question Mark está pronta para liderar o mercado e oferecer opções deliciosas que atendam às necessidades dos consumidores intolerantes à lactose e preocupados com a sustentabilidade.