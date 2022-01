Altamente satisfeita com esporte, Record TV pretende faturar R$270 milhões com patrocínios em campeonato

Para agregar a programação esportiva, a emissora terá um programa especial e vários quadros sobre esporte

A Record TV já teve um ano positivo relacionado ao esporte em 2021. O ano de 2022 começou com as expectativas ainda melhores para a emissora, que está preparando várias novidades e uma programação especial para os Campeonatos Paulista e Carioca. O valor das cotas de patrocínio é o resultado desse trabalho árduo que a Record vem fazendo para melhorar a experiência dos telespectadores apaixonados por futebol.

A partir desse domingo, 23, será dado a largada oficial do Campeonato Paulista de Futebol, um dos torneios esportivos mais esperados do ano. Com isso, a bola começa a rolar na Record TV, que fez história com o pioneirismo das primeiras transmissões do esporte no Brasil. Nesse ano, a emissora está investindo pesado no segmento, contando agora com um programa semanal dedicado a esporte e um diário na Record News. Além disso, o público vai conferir também um novo quadro esportivo no Domingo Espetacular, cobertura completa nos jornais da grade e novos produtos nas plataformas digitais do Grupo Record, o R7.com e PlayPlus, como um videocast.

“Com alegria que fazemos esse investimento nos dois principais campeonatos estaduais do País, com as maiores torcidas agora reunidas na tela da Record TV, do R7, do PlayPlus, e reunindo um elenco ímpar, muito especial. O telespectador pode esperar uma transmissão diferente daquela a que está acostumado, com muita interatividade, muita participação, e possibilidades de uso de tecnologia que até então não estavam habituados”, diz Antonio Guerreiro, vice-presidente de jornalismo da emissora.



O fruto dessa grande preparação já está sendo aproveitado pela emissora com quatro grandes patrocinadores, como Betfair, Claro, McDonald’s e Ipiranga. Em dezembro de 2021, a expectativa era um faturamento de cerca de R$270 milhões apenas com cotas de patrocínio do Paulistão. Esse valor deve ser ainda maior com os outros torneios que acontecerão ao longo do ano. Os valores das negociações desse campeonato variam entre R$40 e R$45 milhões, segundo o Meio & Mensagem.

Para quem não quer perder nada, fique ligado aos sábados na Record TV, pois o Esporte Record vai voltar com tudo, das 10h30 às 12h, para preparar o público para os jogos seguintes. As transmissões ao vivo também vão estar disponíveis no PlayPlys, streaming da emissora. O Campeonato Paulista também poderá ser assistido no site R7.com, garantindo que os telespectadores estejam ligados em qualquer lugar do mundo.