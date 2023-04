Alok surpreende influenciadora e realiza sonho de fã

História de Sofia Espanha, influenciadora streamer, viralizou nas redes sociais e chegou até os ouvidos do artista, que fez convite para ela comparecer ao AIE – Alok Infinite Experience, seu projeto especial que acontecerá no dia 27 de maio, em Belo Horizonte

Alok, um dos maiores artistas do cenário da música eletrônica brasileira, surpreendeu a influenciadora streamer Sofia Espanha ao responder a um pedido feito por ela em 2018. Na ocasião, Sofia mentiu para seus amigos que Alok tocaria em sua festa de 15 anos, mas faltando apenas uma semana para o evento, ela enviou uma mensagem ao artista pelo Instagram implorando por sua presença.

Alok Infinite Experience é a primeira festa em que o artista assina e faz a curadoria dos músicos convidados.

Cinco anos depois, Alok respondeu à mensagem da jovem com uma proposta interessante: levá-la e seus amigos para um de seus próximos shows em Salvador ou Belo Horizonte.

“Oi Sofia” Acho que cheguei um pouco atrasado. Já está pensando na festa dos 20?! Se quiser comemorar os 19 com seus amigos, tem Salvador dia 13/05 e BH, dia 27/05 no meu evento. Me avisa que levo você e seus amigos para uma dessas cidades”, escreveu o artista em sua resposta.

Sofia Espanha

Animada com a resposta do ídolo, Sofia confirmou presença no show de Belo Horizonte e viajará especialmente para a ocasião com seu namorado e amigas. Além deles, os pais de Sofia, que também são fãs do artista, irão prestigiar o evento.

O show de Belo Horizonte faz parte da temporada AIE – Alok Infinite Experience, primeira festa em que o artista assina e faz a curadoria dos músicos convidados. A primeira edição, realizada em São Paulo no final do ano passado, teve todos os seis mil ingressos esgotados antes da data de apresentação. Para Belo Horizonte, a expectativa é de sucesso novamente, com um projeto cenográfico e de luzes desenvolvido para criar efeitos e atmosferas diferentes em cada parte do show.

Alok Infinite Experience

AIE é uma celebração à vida e um convite às possibilidades infinitas. A música de Alok tem alcance mundial, sendo um dos artistas brasileiros mais ouvidos no mundo. Sua apresentação em Belo Horizonte promete ser um momento inesquecível para Sofia e seus amigos, que tiveram seu sonho realizado graças à generosidade do artista.