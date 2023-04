Alok se mantém no topo: DJ retoma posto de artista brasileiro mais escutado do mundo no Spotify

Artista possui mais de 22.4 milhões de ouvintes mensais e quebra recordes na plataforma de streaming

O DJ e produtor musical Alok voltou a ser o artista brasileiro mais escutado do mundo no Spotify, segundo a última atualização da plataforma de áudio, divulgada nesta segunda-feira (17). Com mais de 22.4 milhões de ouvintes mensais, o músico tem quebrado recordes e ultrapassado marcas significativas.

Em 2017, com a música “Hear Me Now”, em parceria com Bruno Martini e Zeeba, Alok foi o primeiro brasileiro a chegar às 100 milhões de plays. Atualmente, 12 faixas de seu acervo já ultrapassaram esse número. No ano passado, o DJ superou a marca de 5 bilhões de streamings na mesma plataforma.

Entre as faixas mais tocadas de Alok no Spotify, estão “Hear Me Now”, “Ilusão (Cracolândia)”, “Don’t Say Goodbye”, “Liberdade (Quando o Grave Bate Forte)” e “Deep Down”.

A presença de Alok nos principais festivais de música do mundo é confirmada. Em sua agenda extensa de shows para 2023, estão Tomorrowland (Bélgica e Brasil), EDC Las Vegas, Lollapalooza de Estocolmo, The Town em São Paulo, além do verão europeu, com apresentações em Ibiza e outras localidades. O DJ também realiza o projeto experimental Alok Infinite Experience, que roda por Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Londres e Nova York.

Na retrospectiva feita pelo Spotify no final de 2022, Alok ranqueava com quatro músicas entre as dez mais ouvidas no exterior de artistas brasileiros: “Deep Down”, “Hear Me Now”, “Headlights” e “Piece Of Your Heart (remix)”.

Além disso, Alok é um dos 500 latino-americanos mais influentes do mundo, segundo a lista da Bloomberg, resultado de sua atuação nos campos do entretenimento, negócios e filantropia.