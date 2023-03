Allana Macedo agita público de Planaltina (DF) em gravação de DVD

“Não Sei Se Canto ou Se Choro” reuniu mais de 4 mil pessoas e contou com participações de Solange Almeida, Luiza Martins, Diego & Victor Hugo, Manu Batidão e Vinícius Pardini

“Não sei se canto ou se choro”, segundo DVD da carreira de Allana Macedo, agitou Planaltina, região Administrativa do DF e cidade natal da cantora. Após dez anos, na noite desta segunda-feira (13), a cantora e compositora voltou às suas origens e realizou mais essa importante etapa com direito a todo apoio dos fãs e conterrâneos.

Allana Macedo recebe Luiza Martins durante gravação de DVD “Não sei se canto ou se choro”

Com uma ideia ousada de registrar o projeto a céu aberto em meio a Praça Pública, no Centro Histórico da cidade, a cantora foi abençoada com o bom tempo mesmo em meio às previsões apontando para chuva. Além de contar a energia e presença de mais de 4 mil fãs planaltinenses, que lotaram cada canto e receberam esse presente como forma de agradecimento a todo apoio que deram à artista no início da carreira.

Allana Macedo recebe Manu Batidão durante gravação de DVD “Não sei se canto ou se choro”

“Eu sabia de todas as dificuldades, mas bati o pé para ser em Planaltina e conseguimos fazer um registro lindo. Tenho só gratidão por cada um que compareceu e abraçou para isso acontecer e por ser na segunda-feira, achei que não ia chegar em mil pessoas, mas vieram em peso. Estou feliz e realizada”, disse Allana Macedo.

Allana Macedo reuniu mais de quatro mil pessoas durante a gravação do dvd “Não sei se canto ou se choro”. Crédito da foto: Gustavo Meneses

O palco que já faz parte da praça marca o ponto central do Brasil, trazendo como cenário as imediações do museu, que foram iluminadas com diversas luzes, fazendo toda a diferença na composição final ao entregar uma visão minimalista, mas ao mesmo tempo grandiosa.

Em um repertório de 10 faixas inéditas, Allana Macedo tornou a noite ainda mais especial ao entregar hits promissores com as participações especiais de Solange Almeida gravando “Superei”, uma versão brasileira de “What’s Up” de 4 Non Blondes, que ganhou um coro de arrepiar. A anfitriã recebeu Manu Batidão e juntas se jogaram na pisadinha de “Colo de Muleque” e “Paracetamal” com Luiza Martins. Já na faixa “Orçamento” dividiu o vocal ao lado da dupla Diego & Victor Hugo. Por fim teve a honra de receber Vinicius Pardini, cujo dividem o mesmo gerenciamento de carreira, feita pela Única Hits e interpretaram “Encaixe Cabuloso”.

Outro momento marcante foi quando o empresário Carlinhos e Allana Macedo demonstraram sua fé e subiram ao palco para rezar o Pai Nosso, agradecer e pedir proteção para a noite e para que tudo saísse conforme planejado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O setlist ainda contou com a regravação de “Ex de Ninguém”, um medley de sucessos em formato pout-pourri e inéditas como “Mel”, Bandido do Carai”, Love Com Pegada” entre outras com a cantora sendo acompanhada a todo momento com a voz do público.

Allana Macedo com todo seu talento na voz, se entregou e se jogou de corpo e alma mostrando que está pronta para percorrer cada canto do Brasil, como uma das novas promessas do sertanejo e carregar ainda mais o movimento do feminejo, mirando em alcançar efeitos ainda maiores em sua carreira.

“Não Sei Se Canto ou Se Choro”, contou com produção de vídeo da Like Filmes, sob direção de Itabagi Dibiase, responsável por grandes trabalhos de Zé Neto & Cristiano, Gusttavo Lima, Luiza Martins entre outros. Já a direção é assinada pelo seu escritório Única Hits, que a acompanha desde o início de sua carreira.