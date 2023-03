All Black: Pretinho básico volta com tudo na estação outono-inverno

Influenciadora de moda Rúbia Ramalho destaca que após o predomínio do all black nas passarelas, o estilo voltou a ser o queridinho do público

O famoso “pretinho básico”, nem sempre tão básico assim, nunca sai de moda, não é mesmo? Com presença marcante nos desfiles das últimas semanas de moda, o tradicional estilo pode ser conferido nos looks apresentados de renomadas grifes, como Versace e Hugo Boss.

Marina Ruy Barbosa mostrando todo o poder e elegância de um look All Black

Além de marcar as passarelas, o “all black” também veste com charme e elegância celebridades como Dua Lipa, Marina Ruy Barbosa, Giovanna Antonelli entre outras famosas.

Para a influenciadora em moda Rúbia Ramalho, as peças pretas são extremamente versáteis e, por isso se mostram em alta. Com o debate que envolve o “Slow” e a “Fast Fashion”, os itens neutros podem ser a solução a ser utilizada em diversas combinações de looks sem a necessidade de serem descartadas.

“As peças em cores neutras são clássicas na moda mundial, mas preto sempre foi e continuará sendo a chamada cor coringa do closet, sendo adotada para as mais diversas ocasiões. Além de revelar elegância, pode ser uma alternativa àqueles que procuram peças que podem ser usadas diversas vezes na composição de belos looks”, pontuou a influenciadora.

Giovana Antonelli esbanja beleza com look ousado all black

Os eventos que destacam a alta costura, mantém o “pretinho básico” como uma das tonalidades mais requisitadas na cartela de cores. O tradicional estilo também passou a ser desfilado pelas ruas, devido a sua versatilidade, com possibilidade de ser usado nos looks de trabalho, passeio, momentos sociais, festas, entre outras ocasiões.

“No dia a dia, as peças na cor preta servem como forte aliadas aos looks mais sérios ou despojados, pois oferecem diversas possibilidades de inovação. A estação do outono/inverno é oportuna para colocar a tendência em prática com o clima mais frio que contribui para o uso com peças em tons escuros”, finalizou Rúbia Ramalho.