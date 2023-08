Alívio e Conexão: massagem terapêutica no tratamento ao câncer

A massagem está se tornando um apoio valioso para pacientes em tratamento

No cenário desafiador do tratamento contra o câncer, onde a luta pela saúde muitas vezes se torna uma batalha diária, um aliado inesperado e reconfortante tem ganhado destaque: a massagem terapêutica. Embora não seja uma cura por si só, essa prática milenar tem se revelado uma ferramenta valiosa para melhorar a qualidade de vida e humanizar o atendimento aos pacientes durante esse período delicado.

Massagem terapêutica humaniza o tratamento do câncer

A massagem transcende seus benefícios físicos e emocionais. Quando os pacientes com câncer recebem uma massagem, experimentam uma conexão profunda com seus corpos, permitindo-lhes resgatar o senso de pertencimento e controle que muitas vezes se perdem no turbilhão do tratamento. Silvia Pirré, especialistas do Guia de Massagem explica que “o toque cuidadoso e carinhoso do terapeuta proporciona relaxamento, acalma a mente e nutre a autoestima, fortalecendo a relação do paciente com seu próprio corpo e restabelecendo a confiança na jornada de cura”.

Os poderes da terapia do toque vão além, desbloqueando pontos de tensão acumulados, regulando a respiração e liberando a energia estagnada. Evidências sugerem que a massagem suave pode aliviar sintomas físicos frequentemente associados ao tratamento do câncer, como fadiga, náuseas, insônia, dor e edemas.

“A massagem terapêutica emerge como uma âncora emocional, ajudando a aliviar sentimentos de isolamento, solidão e desespero”, conta Silvia. O toque gentil do terapeuta cria um espaço seguro onde essas emoções podem ser processadas e liberadas, proporcionando um momento de alívio e serenidade em meio à tempestade.

No entanto, é essencial ressaltar que a massagem terapêutica para pacientes com câncer requer cuidados especiais. Evitar áreas afetadas por tumores, edemas linfáticos, feridas abertas ou drenos é fundamental para garantir a segurança do paciente.

Nesse contexto desafiador, a massagem terapêutica surge como um abraço de conforto, uma conexão tangível que vai além das palavras. Ela não apenas alivia o desconforto físico, mas também oferece um refúgio para a alma cansada, iluminando a jornada de cura com toque e empatia.

