Aline Prado conta detalhes de relação com traficante e demissão da Globo por racismo

o canal de youtube de Maurício Meirelles

Aline Prado foi a convidada do quadro Achismos do canal de youtube de Maurício Meirelles. A apresentadora contou durante o bate papo com o apresentador, detalhes de quando namorou um traficante do Morro do Dendê na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio e dos abusos sexuais que sofreu:



“Eu tinha 13 anos de idade ele 27. Foi o primeiro cara que olhou para mim. Sou de uma época que eu precisava alisar o cabelo para ser aceita. Ninguém olhava para mim. Cantavam músicas, me chamavam de macaca Chita. Minhas amigas já tinham dado beijo na boca, quando ele olhou para mim achei que tivesse me amando. Foi horrível. Demorei muitos anos para me curar disso”.

A apresentadora do TV Fama também contou episódios de racismos que sofreu na vida, segundo ela, inclusive quando foi demitida da TV Globo



A apresentadora do TV Fama também contou episódios de racismos que sofreu na vida, segundo ela, inclusive quando foi demitida da TV Globo:



“Meu processo de cura começou na bancada do Vídeo Show. Foi ali que começou meu processo de representatividade. Quando fui despedida do Video Show, pelo telefone, me falaram que adoravam o meu trabalho, que eu era super competente, mas que existia um preço em ser Aline Prado e chegar com meu cabelo e precisavam de alguém mais neutro. Entrei em depressão profunda. Não fui abraçada nem pela comunidade negra, pois tenho feições finas e a favela também não me acolhe mais. Eu não entendia que lugar que eu pertenço. Pensei: sempre fui perder pelo resto da minha vida”.