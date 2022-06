Alice Braga, presença confirmada na SPFW, estreia no mundo da moda a convite das marcas Neriage e Stella Artois

Pela primeira vez na Semana de Moda, a atriz participa de apresentação de collab exclusiva de slow fashion

O principal evento de moda do Brasil vai contar com uma participação inédita em 2022: a da atriz Alice Braga, que hoje vive em Nova York e virá ao Brasil com exclusividade para participar pela primeira vez da São Paulo Fashion Week. Alice vem ao evento a convite da grife brasileira Neriage e da marca de cerveja Stella Artois, co-criadoras da coleção “Tempo: Noites de Chuva nos Mares do Mundo”. O desfile de Neriage + Stella Artois acontecerá em 04 de junho, no Rosewood, e o formato de participação de Alice Braga será revelado na ocasião.

Nos tempos atuais, onde tudo é urgente e efêmero, a coleção de Neriage + Stella Artois propõe um olhar sobre o tempo. Na era do fast fashion e até do ultra fast fashion, a collab usa o movimento do slow fashion como forma de reflexão, voltando as atenções aos detalhes e à beleza do que só pode ser aprimorado quando se respeita o tempo de cada coisa.

Alice Braga veste coleção “Tempo: Noites de chuva nos mares do mundo”. Créditos da foto: Gil Inoue

Alice Braga comenta sobre o conceito da coleção.“Tem sido muito bacana fazer parte desse projeto em parceria com Stella Artois e Neriage, falando sobre algo tão importante e que toca a todos nós, que é essa relação com o tempo. O conceito da coleção é muito valioso, porque esse cuidado com os detalhes, a valorização do momento e o respeito ao tempo das coisas também faz parte da minha vida e de tudo que eu faço. Faz todo sentido que a minha primeira vez participando da SPFW aconteça nesse contexto”, desenvolve.