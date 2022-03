Alfaiataria despojada: conheça a nova tendência de moda e aprenda como usar para arrasar no look

A consultora de imagem Camile Stefano ajuda quem ainda não sabe montar a produção perfeita com esse tipo de peça

As Semanas de Moda da Europa são umas das mais importantes do mundo, pois são nelas que é possível ver as tendências das próximas estações. Se tem algo que os desfiles de Paris e Milão mostraram ao público foi a volta com força da alfaiataria, que nunca deixou de ser usadas, mas agora será um verdadeiro hit entre as fashionistas.

Alfaiataria nas semanas de moda em 2022: Gucci, Moschino e Carolina Herrera apresentaram suas versões



As peças de alfaiataria são aquelas que remetem aos alfaiates, que são os profissionais que costuravam peças sob medidas, principalmente, para o público masculino. Esse tipo de item é super comum nos armários mais chiques, mas dessa vez a tendência vem com cortes modernos, trazendo uma versão mais versátil e despojada, integrando com força o “streetstyle”.



“Coco Chanel popularizou o uso das calças para além dos conjuntos de tailleur para as mulheres, enquanto Yves Saint Laurent apresentou pela primeira vez o smoking feminino”, destaca a consultora de imagem Camile Stefano sobre a história da alfaiataria nos guarda-roupas femininos.

Ótimos exemplos para se inspirar e incorporar a alfaiataria de forma despojada no guarda-roupa é através dos looks das famosas



A alfaiataria foi vista na versão mais esportiva em uma parceria entre Gucci e Adidas. “Blazers cropped e calças com fendas são uma adaptação da alfaiataria clássica e podem ser usados no dia a dia, inclusive combinando com tênis esportivos”, explica a especialista.

Pós-graduada pela Universidade Belas Artes, a consultora de imagem é especialista em visagismo, coloração, etiqueta e perfumaria



Já as saias ou bermudas com esse tipo de material podem ser usadas para um look formal no trabalho, ou até para compor algo mais estiloso à noite. “Os conjuntos com saias ou bermudas e blazers serão a aposta das mulheres que querem estilo e praticidade”, explica a especialista.