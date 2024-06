Alexandra Casoni retorna ao Shark Tank Brasil para a 9ª Temporada

Após o sucesso do último ano, a empresária e investidora Alexandra Casoni está confirmada como Shark convidada para a 9ª temporada do Shark Tank Brasil, exibido no Sony Channel. A nova temporada, que estreia no segundo semestre deste ano, promete trazer ainda mais emoção e histórias inspiradoras de empreendedores brasileiros.

A empresária e investidora se une a Carol Paiffer, José Carlos Semenzato, Monique Evelle e Sergio Zimerman – (Crédito Guido Ferreira)

Alexandra, que ocupou a cadeira de Shark convidada na 8ª temporada, se junta novamente ao painel de investidores ao lado de Carol Paiffer (Atom), José Carlos Semenzato (SMZTO), Monique Evelle (Inventivos) e Sergio Zimerman (Petz). As gravações do programa, que é uma adaptação do reality show japonês “Dragons’ Den”, começam na primeira semana de junho.

Shark Tank Brasil anuncia volta de Alexandra Casoni na 9ª Temporada – (Crédito Guido Ferreira)

Sócia da Flormel, uma das maiores empresas do segmento saudável do Brasil, Alexandra tem uma trajetória de sucesso que se estende por 20 anos. A empresa, que possui mais de 20 mil pontos de venda nas principais redes de supermercados e farmácias do país, foi fundada em Franca, São Paulo, e Alexandra esteve à frente como CEO por 9 anos. Atualmente, ela dedica-se integralmente ao Club A, um movimento revolucionário de educação empresarial, exclusivo para mulheres empreendedoras. O Club A, em apenas dois meses de operação, já gerou mais de R$ 250 milhões em negócios entre suas mentoradas e conta com 25 participantes no Brasil e ao redor do mundo, com a expectativa de alcançar 85 participantes até o fim de 2024.

Além disso, Alexandra é sócia da Mentoring League Society (MLS), a maior liga de mentores do país, fundada por nomes de peso como Flávio Augusto (Geração de Valor), Joel Jota e Caio Carneiro.

Desde a sua estreia, a Sony Pictures Television já recebeu mais de 15.900 inscrições de empreendedores de todo o Brasil para participar do Shark Tank Brasil. Ao longo das oito edições, foram exibidos 110 episódios inéditos no Sony Channel, incluindo um especial gravado com plateia. Durante todos esses anos, mais de 450 pitches foram apresentados aos Sharks e podem ser revistos no canal do Shark Tank Brasil no YouTube. O canal acumula milhões de visualizações e é o segundo maior da franquia na plataforma em todo o mundo, com mais de 1 milhão de inscritos.

A nova temporada do Shark Tank Brasil promete trazer mais inovações, histórias emocionantes e, claro, investimentos que podem mudar vidas. Alexandra Casoni, com sua vasta experiência e paixão pelo empreendedorismo, certamente será uma presença inspiradora e decisiva para muitos empreendedores que buscarão uma chance de ouro no programa.