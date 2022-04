Alex Escobar se despede da Dona Marta e assume sozinho as campanhas da Rede Supermarket

A atriz Cora Zobaran se aposenta após 12 anos e deixa legado nas mãos do colega: “para mim, representa uma responsabilidade que conduzo com muita alegria e satisfação”, diz Escobar

Alex Escobar, comentarista esportivo, recebeu uma tarefa de peso: dar continuidade ao legado deixado pela atriz Cora Zobaran, a “Dona Marta”, que fazia dupla nas campanhas publicitárias da Rede Supermarket.

Após três anos de parceria com a Zobaran, para focar na saúde e descanso, Alex encara a nova jornada solo como uma oportunidade de manter a herança popular e prestigiada da colega.

A atriz Cora Zobaran esteve à frente das campanhas da Rede ao longo de 12 anos, entre 2010 e 2022, acumulando 120 filmes, e acaba de se aposentar para priorizar a preservação da saúde e do descanso.

“A partir de agora, protagonizar as campanhas da Rede Supermarket representa dar continuidade a um legado. A Dona Cora ficou por uma década dando cara à marca, conquistando o Rio de Janeiro. As pessoas pensam em Supermarket, pensam na Dona Cora. E agora, para mim, representa uma responsabilidade que eu conduzo com muita alegria e satisfação de levar adiante um legado que ela construiu, juntamente com a marca”, declara Escobar.

O apresentador esportivo acredita que, mais do que manter o humor como ingrediente para alcançar os consumidores de forma leve e divertida, é imprescindível que as campanhas sejam bem-humoradas.

“Mais do que usar o humor, eu acho que as campanhas devem ser bem-humoradas. São duas coisas diferentes. E eu acho isso fundamental: leveza, bom humor. Eu acho essencial. Acho que é isso que o Cliente do Supermarket espera das campanhas do mercado”, explica Alex.

A atriz Cora Zobaran esteve à frente das campanhas da Rede ao longo de 12 anos, entre 2010 e 2022, acumulando 120 filmes, e acaba de se aposentar para priorizar a preservação da saúde e do descanso (Foto: Anna Fischer/Veja Rio)

Escobar destaca, também, que a notabilidade alcançada pela Rede, hoje, está em comunhão com seu jeito de ser, o que ajuda a falar direta e informalmente com os consumidores, potencializando a propagação da mensagem e do conceito que a campanha deseja impactar. E, ainda, na identificação com o público.

“Acho que leveza e a coisa de ser carioca, ser daqui, de o cliente do Supermarket olhar para mim e me enxergar como ele. É o que procuro fazer, o que procuro mostrar para o cliente do Supermarket nas nossas ações comerciais”, diz o comentarista.

A essência de bom humor e descontração das campanhas da Rede Supermarket ajuda também na inspiração do jornalista na produção e na gravação das propagandas.

“Bom, eu participo, sim, das campanhas, mas não com ideias. Elas são apresentadas a mim e eu tenho sempre a liberdade de colocar um caco, de contribuir de alguma forma, com uma ideia que chega. Mas a gente está tão afinado, há um entrosamento tão grande já, que não é preciso fazer muita coisa, né? A coisa chega e a gente, na hora de fazer ali, entende a melhor forma de colocar a ideia em prática e segue adiante”, finaliza Escobar.