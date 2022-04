Além de muita música e energia, Camarote da Arara contará com soluções sustentáveis no Carnaval do Rio

As fachadas do camarote serão iluminadas por energia solar

O momento mais aguardado pelos foliões em 2022 finalmente chegou e a animação já começou. Após o adiamento do Carnaval, a festa está acontecendo e o Camarote da Arara é um dos destaques quando se fala em música boa, diversão e muita energia positiva. Esse ano, o evento contará com uma super novidade sustentável.

Pela primeira vez na história o Carnaval está acontecendo no mês de abril, mas engana-se quem pensa que essa é a única novidade do evento esse ano. O Camarote da Arara, idealizado por Malu Barretto e Pedro Igor Alcântara, terão as fachadas do camarote iluminadas por energia solar, tornando essa festa mais sustentável e positiva.

Quem está por trás de todo esse processo para trazer a sustentabilidade para o Carnaval é a Enphase Energy, fornecedora líder mundial de sistemas de energia solar fotovoltaica, em parceria com a GREEN Solar, maior empresa em soluções fotovoltaicas do Rio de Janeiro. Ambas toparam o desafio e vão mostrar aos foliões que é possível aproveitar de forma consciente.

Outra notícia super importante e boa para os foliões é que eles não precisam se preocupar em levar um carregador de bateria portátil. Para deixar os convidados ainda mais à vontade, o Camarote da Arara contará com um espaço para recarga de bateria, assim os foliões poderão registrar cada segundo da festa.