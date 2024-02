Além de Lúcio Mauro Filho, Taís Araújo e Danni Suzuki integram elenco de dublagem de Kung Fu Panda 4

Filme chega aos cinemas de todo Brasil em 21 de março

As atrizes e apresentadoras Taís Araújo e Danni Suzuki se juntam ao também ator e músico, Lúcio Mauro Filho, para o elenco de dublagem do quarto filme da franquia de animação Kung Fu Panda. A franquia que estreou há 16 anos terá seu quarto capítulo chegando aos cinemas brasileiros no dia 21 de março, com os atores Taís Araújo, Danni Suzuki e Lúcio Mauro Filho dublando os protagonistas do longa da Universal Pictures e DreamWorks.

Sendo o dublador oficial do protagonista, Panda Po, desde 2008, Lucio Mauro Filho retorna para a dublagem do personagem, que desta vez estará em uma nova fase, mais madura e igualmente divertida. Taís Araújo dará a voz a Camaleoa, feiticeira perigosa que será a vilã da história, enquanto que Danni Suzuki dublará a astuta e inteligente raposa Zhen, que será a companheira de Po em suas peripécias. As vozes originais dos personagens são feitas por Jack Black, Viola Davis e Awkwafina, respectivamente.

Com direção de Mike Mitchell (Trolls, Shrek Para Sempre), codireção de Stephanie Ma Stine (série She-Ra e as Princesas do Poder) e produção de Rebecca Huntley (Os Caras Malvados), Kung Fu Panda 4 conta a história de Po que será designado a ser Líder Espiritual e escolher um novo Dragão Guerreiro. A partir disso, Po encontra a Camaleoa na busca pelo Cajado da Sabedoria, que daria à personagem o poder de convocar todos os mestres vilões, com isso caberá a ele, o Panda mais amado do planeta, combater essa força maligna, com muita doçura, bondade e, claro, golpes incríveis de Kung Fu.