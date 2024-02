Alceu Valença reinventa o Carnaval com ‘Bicho Maluco Beleza – É Carnaval, com um encontro de gerações

De Ivete Sangalo a Maria Bethânia, de Lenine a Elba Ramalho, o álbum de Alceu traz uma explosão de ritmos que promete sacudir as estruturas do carnaval tradicional

Em um movimento audacioso que promete redefinir os contornos do Carnaval pernambucano, Alceu Valença lança seu mais recente álbum “BICHO MALUCO BELEZA – É CARNAVAL”. Com a participação de nomes superlativos da música brasileira, o projeto vai do frevo de rua ao maracatu, passando por cirandas e frevos canção, em uma celebração sem fronteiras da grande festa pernambucana.

A faixa-título, uma reimaginação de “Bicho Maluco Beleza”, originalmente lançada em 1991, traz a participação da estrela maior do Carnaval da Bahia, Ivete Sangalo. Este dueto simboliza a união do tradicional ao contemporâneo, transpondo as fronteiras geográficas e culturais que muitas vezes separam os diferentes carnavais do Brasil.

Além de Ivete, o álbum conta com a presença de Maria Bethânia em “De Janeiro a Janeiro”, Lenine em “Bom Demais”, e a imortal Elba Ramalho, entre outros. Cada faixa do álbum é uma janela para as diversas facetas do Carnaval, exploradas por Alceu e seus convidados com maestria e paixão.

O álbum também presta homenagem ao compositor Carlos Fernando, conhecido por renovar a cena do frevo nas décadas de 70 e 80, e foi produzido por Tovinho, com direção musical de Tovinho e do próprio Alceu Valença. Gravado entre os estúdios Tambor no Rio de Janeiro, Somax e Carranca em Recife, “BICHO MALUCO BELEZA – É CARNAVAL” é um testemunho vibrante do eterno reinventar do Carnaval brasileiro.

Em “BICHO MALUCO BELEZA – É CARNAVAL”, Alceu Valença não apenas celebra as tradições carnavalescas de Pernambuco mas também as expande, convidando a todos para uma experiência única de festa, música e cultura. Este lançamento é um convite para redescobrir o Carnaval, não apenas como uma festa de rua, mas como uma expressão artística profunda e enraizada na alma brasileira.

Para aqueles que desejam mergulhar ainda mais fundo nas histórias e inspirações por trás de “BICHO MALUCO BELEZA – É CARNAVAL”, não percam a entrevista exclusiva com Alceu Valença, feita em parceria com o canal Pitadas do Sal e o Jornal de Brasília.