Álbum e Turnê: Baby do Brasil & Pepeu Gomes relançam “Masculino e Feminino”

Dupla icônica da música brasileira relança “Masculino e Feminino”, sai em turnê e grava álbum ao vivo, juntos pela primeira vez

Baby & Pepeu foram barrados na Disneylândia, mas entraram para a história da música brasileira para todo o sempre. Tiveram seis filhos juntos mas, quem diria, dividem pela primeira vez um álbum ao vivo, à bordo da turnê “140 Graus”, que marca seus coloridos e eletrizantes 70 anos de muita música, alegria e histórias.

Essa soma, união de forças e parceria, é a própria definição da unidade de que trata o hit “Masculino e Feminino” que será lançado dia 8 de abril pelo MSK, selo da MUSICKERIA, na véspera do show que a dupla fará no lendário projeto “Noites Cariocas”, no Morro da Urca, que volta após hiato de 12 anos para alegria do público.

O show, batizado de “140 graus”, dá o nome à turnê e ao inédito álbum ao vivo da dupla, que será lançado pelo selo “Noites Cariocas Discos” para marcar os 70 anos que os artistas completam em 2022.

Lançada por Pepeu em 1983 e regravada por Baby em 2015, a canção foi composta por Baby do Brasil, Pepeu Gomes e Didi Gomes. A inspiração de Baby para a letra foi perceber que o homem da época precisava entender melhor o universo feminino. Não se tratava de gênero ou sexo, mas do equilíbrio entre as forças do feminino e do masculino, que estão presentes em todos.

Canção chega a todas as plataformas de streaming em 8 de abril

Baby também entendeu que a mensagem da canção seria mais forte se fosse ouvida na voz de um homem, e ninguém melhor do que Pepeu, que com sua genialidade musical deu forma à obra que virou um dos grandes sucessos de sua carreira.

De volta aos estúdios para ensaios da apresentação de 9 de abril no “Noites Cariocas”, os eternos “Novos Baianos” dão show de vitalidade e energia. “Não se faz mais 70 como antigamente, e no nosso caso tudo está na ebulição de 140 graus”, completa Baby.