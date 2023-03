Alberto Prado Inaugura galeria em São Paulo com exposição permanente com destaque para seus trabalhos fotográficos e de marcenaria

A exposição ficará no coração da Vila Madalena e reunirá as séries “Ela Crua”, “Restos de Mim”, “Melancolia” e a recém lançada linha de móveis

O artista autodidata e multifacetado Alberto Prado inaugurará no dia 31 de março, no coração da Vila Madalena em São Paulo, onde funciona seu estúdio, a “Galeria Alberto Prado”, local em que reunirá seus mais de 15 anos de trabalho fundidos através de textos, fotografias, cores e marcenaria.



A exposição permanente reunirá mostras de quatro trabalhos diferentes que o Alberto vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos, as séries “Ela Crua”, “Restos de Mim”, “Melancolia” e a recém lançada linha de móveis. Alberto é paulistano de Guarulhos, cidade no qual passou parte vida se dedicando ao grafite, formou-se em design gráfico em 2008, no mesmo período em que descobriu o interesse pela fotografia, nas imagens em preto e branco.



Em pouco tempo, a fotografia passou a ser sua principal profissão. Realizou trabalhos para marcas conceituadas, desenvolveu campanhas publicitárias e editoriais no segmento da moda, em paralelo estudou nu feminino, de onde originou-se seu mais relevante projeto até hoje, conhecido mundialmente como “Ela Crua”, que este ano completa 10 anos.



Para o desenvolvimento da série permanente “Ela Crua”, Alberto viajou para diversas cidades do Brasil, como Belém, Macapá, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, capitais visitadas por Alberto para fotografar pessoas e ministrar “workshops” sobre seu processo criativo.



Em 2015, fez sua primeira exposição no Conjunto Nacional em São Paulo, onde também foi lançado um libreto com as principais imagens de todo processo. Inquieto, Alberto queria trazer mais personalidade às suas criações, foi então que descobriu na marcenaria a identidade que faltava para o contexto final das suas obras, começou a fabricar suas próprias molduras para suas obras, e aí então descobriu mais uma grande habilidade.



Segundo o artista, “em 2017 olhando para aqueles pequenos pedaços de madeira, restantes das molduras, em minha mente foi criada pela analogia das formas, pequenos pedaços de mim, fez-se a primeira peça da série “Restos de Mim”, que estará disponível na Galeria”.

Em 2020, com o estúdio colaborativo fechado em razão da pandemia, surgiu outra oportunidade. Alberto começou a criar, fabricar e comercializar novas peças em madeira e a marcenaria se consolidou. Com o fim da pandemia e com a segunda exposição pronta, foi a vez de Alberto mostrar ao público a “Restos de Mim”.



Desde então, Alberto vem criando novas peças e passou a fabricar móveis, que estarão disponíveis na Galeria. A peça 1/10 já pode ser observada em seu perfil no Instagram @albertoprado. A cadeira em madeira de peroba mica e peroba rosa é um trabalho exclusivo que imprime seu estilo único e compõe o espaço da Galeria Alberto Prado. Além das duas séries e do lançamento dos móveis, a galeria ainda vai contar um espaço exclusivo para a série “Melancolia”.

“Um cômodo escuro, preto do chão ao teto, com luz densa, revelará um pouco do processo da série, no momento com a música “Tristan und Isold” do Richard Wagner como trilha sensorial, uma câmera no tripé era berta por 8 segundos, foi assim que surgiram as primeiras imagens cheias de rastros, mãos, rostos, sentimentos, em cada pessoa fotografada revelava uma singular emoção do que eu nominava melancolia. A intenção era uma série curta com 10 ensaios, porém, mais uma vez o processo de identificação me arrebatou com 50 histórias registradas em imagens, entregues no período de 8 meses de um lindo trabalho” revela Alberto Prado em sua apresentação.

A Galeria será a primeira exposição completa e exclusiva do artista. “A galeria será um pedaço de mim, o que tem lá dentro sou eu inteiro”, relata Alberto. As maiores inspirações do artista vêm da observação do cotidiano e de sua experiência sensorial de lugares e de pessoas. “Tenho dificuldade em fazer um autorretrato. Encontrei no outro uma maneira de encontrar a mim mesmo. As imagens claramente me desnudam reproduzidas pelo outro”, afirma Alberto Prado.

Serviço:

Inauguração da Galeria Alberto Prado

Data: 31/03/2023

Local: Rua Fidalga, 397 – Vila Madalena/SP

Horário: a partir das 18h

Instagram @albertoprado