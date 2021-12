“Já transformei mulheres que sofriam violência doméstica em empresárias”, revela Alan Spadone

Por meio da AS Academy, Spadone busca formar empresárias do ramo da beleza

A dependência financeira do agressor é um dos principais motivos que levam muitas mulheres a não denunciarem os abusos.

Pesquisa do Instituto DataSenado, de 2019, mostrou que este é o motivo de 32% das mulheres ouvidas, que disseram sofrer com este crime, não denunciarem. Alan Spadone, dono da escola de beleza AS Academy, conhece esta realidade. “Já vi muitas alunas que sofriam violência doméstica, elas queriam se profissionalizar para conquistarem independência financeira”, revela o empresário.

Mais do que formar micropigmentadoras, ele se propõe a formar empresárias

Mais do que formar micropigmentadoras, ele se propõe a formar empresárias. “Não basta ensinar as técnicas, ensinamos a fazer a gestão do negócio, a fazer a parte de marketing e vendas, a contratar um funcionário, a cuidar da contabilidade, ou seja, eu formo uma empresária do ramo da micropigmentação”. Ao longo dos 8 anos da escola, ele viu diversas alunas evoluírem de donas de casa para proprietárias de negócios. “Posso dizer que 90% dos alunos são mulheres, e grande parte delas, sozinhas. Já conheci muitas histórias de alunas que sofriam violência doméstica, que criavam filhos sozinhas, se formaram e viraram empresárias de sucesso, que faturam mais de R$ 200 mil por mês e hoje empregam outras mulheres. É um setor promissor”.

Alan destaca que a área da beleza tem sido bastante procurada por mulheres que buscam independência por diversos fatores, entre eles, a rapidez dos ganhos

Alan destaca que a área da beleza tem sido bastante procurada por mulheres que buscam independência por diversos fatores, entre eles, a rapidez dos ganhos. Em questão de meses já é possível atuar. Um dos cursos básicos da AS, de design de sobrancelhas, dura dois dias e Alan garante que a aluna já sai apta para depilar e desenhar sobrancelhas. Para aquelas que ainda têm medo, ele é enfático: “Não se deve esperar a hora certa, apenas vá e faça, comecei com uma pinça de R$10”.