Air France lança 1ª edição da revista EnVols com vários conteúdos turísticos

A EnVols é uma revista inteiramente bilíngue (francês e inglês) e bimestral

Para quem adora conhecer novas culturas e lugares incríveis, não pode deixar de conferir a 1ª edição da revista EnVols, lançamento da Air France. A nova plataforma de mídia da marca convida os leitores para uma jornada com um novo olhar para viagens, estilo, arte e cultura. Cada edição terá um tema diferente e será lançada bimestralmente.

Monica Sabolo escreveu um artigo em busca do Quetzal, um dos pássaros mais bonitos e raros do mundo, na Costa Rica



A revista impressa da Air France é uma grande novidade para os viajantes, pois terá conteúdos exclusivos e de primeira qualidade para quem ama estar nas nuvens a caminho de novos destinos. As páginas serão como a união de um diário de viagem e uma história fotográfica, algo inspiracional e sofisticado, perfeito para os tripulantes da marca.

A revista também inclui uma série de recomendações de hotéis e restaurantes que são regularmente acrescentadas na seção de guia de viagens no site do EnVols



A 1ª edição da EnVols mostrará uma jornada ao Éden, um paraíso utópico natural. A revista levará os leitores para uma aventura em busca do Quetzal, um dos pássaros mais bonitos e raros do mundo, na Costa Rica. Sobre o Brasil, haverá um tour único na Mata Atlântica. Os viajantes também vão apreciar um ensaio fotográfico de Vincent van de Wijngaarde na Grécia, além de uma visita à Riviera Francesa, a história de Palme d’Or e uma entrevista reunindo duas atrizes francesas pela primeira vez, Adèle Exarchopoulos e Leila Bekhti.

Na revista, Anne-Sophie Pic, chef com 3 estrelas Michelin, revela os segredos de seus menus adaptados para o serviço de bordo da Air France



Essas e outras matérias cheias de informações importantes, interessantes e exclusivas estarão na revista. A EnVols é uma revista inteiramente bilíngue (francês e inglês) e começará com uma tiragem de 150 mil cópias. Essa 1ª edição está datada de junho a julho, e disponível no aplicativo Air France Play ou no embarque e lounges Air France em Paris-Orly e Paris-Charles de Gaulle.