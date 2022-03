Ainê Coutinho comemora aniversário ao lado da família e amigos no Brasil

Ao lado do marido, a influenciadora reuniu a família e os amigos para uma celebração com o tema “pool party”, no Rio de Janeiro

Ainê Coutinho, esposa do craque da seleção brasileira, comemorou seus 29 anos no último domingo, dia 20. Ao lado do marido, a influenciadora reuniu a família e os amigos para uma celebração com o tema “pool party”, no Rio de Janeiro, no Faro Beach Club. A festa teve churrasco, piscina e muito samba na companhia do marido Phillipe.



“Estou muito feliz em reunir meus amigos e minha família no Brasil. Agradeço a Deus pela saúde e pela energia que tem me dado para seguir meus planos e objetivos. Comemorar o meu aniversário é uma das coisas que eu mais amo, principalmente ao lado de pessoas queridas e o Rio é disparado o melhor cenário para isso”.

Entre os convidados esteve presente os amigos e o cantor Mumuzinho.

