Agustin Fernandez fala de ansiedade e relembra os tempos em que trabalhava em troca de comida e moradia

Quando o assunto é maquiagem um dos nomes mais conhecidos é Agustin Fernandez, que hoje possui sua própria marca de cosméticos e cursos ao redor do mundo. No entanto, o início do maquiador foi difícil e ele disse que precisou trabalhar em troca de moradia e comida.

O maquiador também abriu o coração e falou sobre crise de ansiedade e pânico.

Agustin nasceu no Uruguai e veio para o Brasil aos 18 anos em busca de uma vida melhor, mas antes disso ele contou que morou com uma amiga que tinha uma salão de beleza.

“O nosso trato era uma troca, onde eu era assistente dela em troca de ter um teto para morar e comida, fiz de tudo um pouco, lavava cabelos, secava, cortava, fazia maquiagem e até mesmo depilação”, relembrou.

O maquiador também abriu o coração e falou sobre crise de ansiedade e pânico. Hoje em dia suas crises estão controladas devido à inúmeras sessões de terapias e cuidados. Ele revelou que esses desequilíbrios se davam por ter crescido em um ambiente tóxico, ter sofrido abuso sexual e preconceito.

“Antigamente, sofri muito preconceito por ser um homem de barba com trejeitos afeminados e que andava maquiado”, desabafou.