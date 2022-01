Água Doce Delivery: de reinvenção durante a pandemia à novo modelo de negócio

Após se reinventar durante a pandemia, serviços de delivery e take away da rede de restaurantes Água Doce, já representa 35% das vendas.

Para manter o faturamento das 80 unidades sem atendimento presencial durante a pandemia, entre 2020 e 2021, a Água Doce Sabores do Brasil investiu nas plataformas de deliveries como alternativa para continuar operando.

Com essa decisão alguns restaurantes da rede chegaram a um crescimento das vendas de até 200%. Logo, a rede enxergou como oportunidade ampliar o alcance das entregas em domicílio com o lançamento de um modelo de negócio focado 100% no delivery e take away (retirada dos pedidos no local), chamado de Água Doce Delivery. Já para 2022 a rede prevê a implantação de até 10 unidades deste novo formato.

Diretor de franquias da Água Doce, Júlio Bertolucci

Mesmo com a volta dos atendimentos presenciais, muitas clientes seguem preferindo consumir via delivery. Mesmo com o retorno dos serviços do salão, as vendas pelas plataformas de entregas passaram a representar 35% do faturamento da rede, sendo que antes do fechamento do comércio, esse número era de apenas 6%.

Para o diretor de franquias da Água Doce, Júlio Bertolucci, mesmo com o retorno das atividades presenciais, o hábito do delivery ficou enraizado e muitos seguem optando pela entrega em domicílio, algo que era pouco explorado anteriormente. Por esse motivo foi tomada a decisão de criar um modelo de negócio exclusivo de delivery. “Este é um projeto que estávamos desenvolvendo há seis anos e, com a pandemia, foi possível colocar em prática, pois já tínhamos o modelo e infraestrutura desenhada”, revela Júlio Bertolucci.

Mas além da força do delivery, a Água Doce conseguiu recuperar o faturamento no salão aos patamares de pré-pandemia. Só em em julho de 2021, o crescimento foi de 115% com relação ao mesmo mês de 2020. A previsão do último mês de dezembro, comparado com dezembro de 2019, ano pré-pandemia, a franquia projetou um crescimento de 30% nas vendas. A partir de R$ 305 mil já é possível fazer parte da rede de franquias Água Doce.