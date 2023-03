Agências de viagem fazem imersão de luxo nos hotéis Barrière na França

Blue Papaya promove fam tour em parceria com agências de viagem para apresentar hotéis de luxo na França

A Blue Papaya, agência de viagens e operadora de turismo, em parceria com outras agências de viagem renomadas, está promovendo um fam tour de luxo pela França. A viagem, que ocorrerá entre os dias 29 de março e 4 de abril, tem como objetivo proporcionar uma imersão completa nos hotéis do grupo Barrière, uma cadeia hoteleira de luxo fundada em 1912 por François André.

A experiência tem como foco visitas técnicas e imersivas, com direito a hospedagem, alimentação, atividades e passeios

Os participantes do tour terão a oportunidade de conhecer hotéis, resorts, spas e cassinos em vários destinos de prestígio na França e no exterior. Os hotéis Barrière são conhecidos por sua arquitetura elegante, design sofisticado e ampla gama de comodidades luxuosas, como restaurantes gourmet, bares, piscinas, spas, campos de golfe e teatros. Além disso, os hotéis Barrière também oferecem uma variedade de atividades e eventos culturais, como concertos, exposições de arte e torneios de golfe.

O grupo ficará hospedado em três hotéis da cadeia: Hôtel Barrière Le Fouquet’s, em Paris; Hôtel Barrière Les Neiges, em Courchevel; e Hôtel Barrière Le Majestic, em Cannes. Os participantes também terão a oportunidade de realizar atividades de ski em Courchevel, uma estação situada no departamento da Saboia, nos Alpes franceses, e parte de Les Trois Vallées, a maior área esquiável interligada do mundo.

Danila Mansur e Gabriela Silveira Mello, proprietárias da agência Blue Papaya (Divulgação/Blue Papaya)

Danila Mansur, proprietária da Blue Papaya, destaca que a programação desenvolvida para o grupo é totalmente especial e que querem que os parceiros se sintam realmente preparados para divulgar esse destino aos futuros viajantes. “Os hotéis do grupo Barrière contam com um serviço impecável e queremos deixar essa experiência gravada na memória dos nossos clientes”, afirma Mansur.

Além da Blue Papaya, outras agências de viagem renomadas, como Trip Experiences, AGB Travel, Tangerina, Linus Travel e Hudson Batista Travel, também participam da viagem. As agências de viagem interessadas em uma parceria com a Blue Papaya podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (11) 2103-2980.

Com essa viagem de luxo, as agências de viagem pretendem apresentar os hotéis do grupo Barrière aos clientes e fornecer experiências únicas e personalizadas, conforme o perfil de cada viajante.