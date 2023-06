Ágatha transforma relatos pessoais e bullying sofrido na escola no single “Eu não falei pra ninguém”

Faixa autoral da cantora e compositora chegou nesta sexta a todas as plataformas digitais

A cantora e compositora Ágatha acaba de lançar seu mais novo single intitulado “Eu não falei pra ninguém”. A faixa autoral chegou nesta sexta-feira (23) a todas as plataformas digitais.

Segundo a artista, o processo de criação da canção foi bastante significativo, já que compôs a música inicialmente em inglês. A letra retrata um relato pessoal de um período difícil que ela enfrentou em sua vida, onde sofreu bullying na escola durante um ano inteiro.

Cantora se uniu à compositora Bárbara Dias para criar uma versão em português da faixa Crédito: Divulgação



“Eu escrevi essa música quando eu estava tendo crise de choro, estava passando por um momento muito difícil, mas não tinha contado pra ninguém. No meio de uma briga, motivada por uma coisa boba, eu desabei de tanto chorar. Neste momento, não consegui falar, a única forma que consegui me acalmar foi cantando. Eu sentei no piano e compus ela inteira”, afirmou.



Ágatha encontrou na música uma forma de transformar esses traumas em arte, usando a composição como uma maneira de se expressar e superar as dificuldades. Agora, depois de trocar de ambiente escolar e conseguir superar tudo que passou, se sente preparada para compartilhar com o público.

“É nessas horas que você agradece por ser artista e conseguir usar arte para colocar pra fora o seu sentimento. A arte é uma forma de expressão, a arte salva. Eu sou apaixonada pela arte e conseguir colocar pra fora algo que era tão pesado, que me fazia tão mal e transformar isso em uma coisa tão bonita, é muito mágico para mim”, afirma.

Letra retrata um período difícil que a cantora enfrentou Crédito: Divulgação



No entanto, para lançar a canção de forma mais acessível ao seu público brasileiro, a cantora decidiu se unir à compositora Bárbara Dias para criar uma versão em português da faixa. Essa parceria permitiu que a artista transmitisse ainda mais autenticidade e emoção na música, a adaptando para a língua materna e assim, se aproximando ainda mais de sua audiência.



“A Bárbara me conheceu, se conectou com a minha história e a gente conseguiu ter uma troca bem legal. Eu fiquei muito feliz por termos conseguido chegar em um resultado tão bonito. Acredito que o público vai gostar muito”, declara.



Mais sobre Ágatha

A atriz e cantora Ágatha iniciou sua carreira artística nos palcos do teatro com apenas 9 anos de idade. Em 2021, deu início a carreira musical, que foi marcada por uma mudança de visual, reforçando sua versatilidade e mergulhando de cabeça nessa nova fase. Seu primeiro single, intitulado “Notificação”. Na música, Ágatha carrega algumas referências sonoras e visuais dos seus ídolos, como as cantoras Sabrina Carpenter e Manu Gavassi.